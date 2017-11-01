Комиссия по этике опубликовала имена допустивших правонарушения должностных лиц

Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц опубликовала список высокопоставленных чиновников, не представивших декларации об имуществе и доходах за 2016 г. и на момент вступления в должность. В списке указаны фамилии 14 лиц, шестеро из которых уже не занимают высокие посты. Пятеро не представивших декларации чиновников являются представителями дипломатического корпуса.

Дело в том, что с 1 июля 2017 г., то есть после внесения изменений в закон РА “Об общественной службе”,если должностное лицо и члены его семьи в установленный срок не представляют декларации в Комиссию по этике, то Комиссия проводит изучение административных правонарушениий и назначает административные штрафы.

Из действаующих должностных лиц годовые декларации 2016 г. не представили заместитель министра культуры Арев Самуэлян, советник премьер-министра Тамар Кеворкян, губернатор Тавуша Овик Абовян, генконсул Армении в Лионе Николай Саркисов, Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Молдове Дживан Мовсисян, генконсул РА в Лос-Анджелесе Сергей Скаркисов и генконсул Армении в Марселе Вартан Сирмакес.

Декларацию на момент вступления в дожность не представил Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в США Григор Ованнисян.

Отметим, что декларации не представил также Чрезвычайный и Полномочный посол РА в Швейцарской Конфедерации Шарль Азнавур, однако Комиссия по этике не опубликовала его фамилию.

Что касается уже бывших должностных лиц, то в 2016 г. декларации не представили действовавшие в тот период советник председателя Национального Собрания Армен Касабоглян, депутаты НС Каро Карапетян, Гамлет Арутюнян, Гайк Григорян, Рустам Гаспарян и Рубен Садоян. Последний вчерашним указом президента РА назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Грузии.