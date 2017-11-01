Бюджетом 2018 г. предусматривается создать в парламенте современную медиасреду для СМИ

На совместном заседании профильных парламентских комиссий продолжается обсуждение проекта закона РА “Госбюджет 2018 года”.

Депутат фракции “Выход” Эдмон Марукян поинтересовался у руководителя аппарата президента РА Армена Геворкяна о судьбе сотрудников резиденции главы государства. Геворкян сообщил, что в аппарате президента РА будут сокращены до 130 человек, поскольку, согласно реформированной Констиутции, число сотрудников президентского аппарата не должно превышать 200 человек. При этом А.Геворкян не исключил, что это число может сократиться до 180. Часть сотрудников будет отправлена в резерв кадров, часть – на пенсию, а наиболее профессиональным сотрудникам помогут перейти на другую работу.

Руководитель аппарата парламента Ара Сагателян, представляя выделяемые законодательному органу бюджетные средства, сказал, что новым проектом предусмотрено создать максимально удобные условия для представителей СМИ. “Для средств массовой информации будет создана новая среда, которая будет способствовать повышению результативности их работы”,- отметил Сагателян.

По его словам, в Национальном Собрании будут выделены отдельные помещения с современной техникой, компьютерами, Интернетом, соответствующими условиями для работы. Аккредитованные в парламенте журналисты смогут в любой момент находиться в этих помещениях и следить за работой депутатов.