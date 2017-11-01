На Мегринском таможенном пункте пресечена попытка контрабанды 105 кг героина

В результате совместных мероприятий, осуществленных управлениями Комитета госдоходов при правительстве РА, на Мегринском таможенном пункте пресечен ввоз в страну наркотического вещества героин в особо крупном размере – 105 кг. Принадлежащий зарегистрированному в Грузии ООО “Омертранспорт” рефрежератор марки “DAF”, за рулем которго находился гражданин Турции Ферди Оздемири, при прибытии из Ирана в Армению подвергся рентген-исследованию, после чего в условиях усиленного таможенного контроля был направлен на таможенный склад в Ереване, где прошел тщательный досмотр.

В заранее оборудованном в кузове тайнике было обнаружено 105 кг наркотического вещества героин. Подготовленные материалы переданы в Службу национальной безопасности РА с целью осуществления производства. Об этом сообщает Комитет госдоходов.

Напомним, что предыдущий случай контрабанды крупной партии наркотика был зарегистрирован в январе 2014 г., когда была предпринята попытка доставить из Ирана в Грузию около одной тонны героина.

Эта попытка также была пресечена на Мегринском таможенном пункте. Грузовой автомобиль – опять-таки марки “DAF” – принадлежал компании, которую основал в Грузии гражданин Турции Осман Угурлу.

Последниий был осужден к 19 годам, а водитель грузовика, гражданин Грузии Автандил Мартиашвили – к 17 годам лишения свободы. Мартиашвили отрицает свою причастность к контрабанде. Та часть дела, которая касается установления личностей организаторов, указанных Османом Угурлу, все еще находится на стадии следствия. Подробностей СНБ не сообщает.