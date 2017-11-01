Бизнесмен-посол Армении в Грузии

Новоназначенный посол Армении в Грузии Рубен Садоян владеет значительным состоянием. И хотя он пока не представил новую декларацию, за годы работы депутатом Национального Собрания Садоян декларировал огромные денежные средства.

Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц опубликовала список чиновников, которые пока не представили декларации 2016 г. и на момент вступления в должность. В этом списке числится и бывший депутат НС Рубен Садоян.

Напомним, что в 2007-2017 гг. Садоян был депутатом Национального Собрания от правящей Республиканской партии, баллотировался в столичном административном округе Кентрон.

В 2014 г. Рубен Садоян задекларировал более 1 млн долларов, 149 тыс. евро и 138 млн драмов, в то время как его годовая зарплата составляла всего 2,9 млн драмов.

Бывший депутат не задекларировал движимое или недвижимое имущество, а его жена и дети вообще не представили декларации.

В поисковой системе госреестра юридических лиц РА При поиске Рубена Садояна приводятся названия ряда компаний, в которых новоназначенный посол либо имел участие, либо продолжает иметь долю, либо руководил ими. В чатсности, имя Садояна связано с ООО “Алем”, “Роял кристал”, “Ван”, “Книжный магазин номер 16”.

Общественности известно ООО “Юниграф икс”, занимающееся обезвреживанием и стерилизацией бродячих собак. Оно было создано Р.Садояном совместно со своим братом, префектом ереванского административного округа Кентрон Ара Садояном. Однако в 2007 и 2012 гг. братья передали свои доли другим лицам.

С 2005 г. по сей день Рубен Садоян остается единоличным дольщиком ООО “Подо араджин”. По данным Комитета госдоходов, компания занимается розничной торговлей сжиженным газом и газолином для автомобилей на газозаправочных станциях. Об этом в декларации Р.Садояна ничего не сказано, так что депутат скрыл дивиденды, которые он получает от этого бизнеса.

В 2014 и 2015 гг. министр финансов принимал решения о прекращении деятельности ООО “Подо араджин”, однако в обоих случаях дело заканчивалось выплатой штрафа на сумму 300 тыс. драмов.

В 2006 г. вместо ООО “Юниграф икс” было учреждено новое ООО – “Юниверсал графикс”, акционером которого был сын Рубена Садояна Альферд Садоян. “Юниферсал графикс” оказывает услуги в сфере рекламы, занимается в основном внешней рекламой.

Семье Рубена Садояна рекламный бизнес очень понравился, поэтому посредством различных компаний в этом поле развернули деятельность и другие члены его семьи. В 2016 г. Садояны зарегистрировали еще две компании – ООО “Галери”, которая принадлежит жене Садояна Мери Агаян, и ООО “Дизайн хауз”, собственником которого является его дочь, Эмма Садоян.

Еще в 2015-2016 гг., в период работы в парламенте, Рубен Садоян в качестве гаранта был вовлечен в кредитную историю, по которой суд принял решение взыскать деньги и с него. ЗАО “Америабанк” обратилось в суд с иском против ООО “Сафир”, “Нефть Инвест” и Рубена Садояна, требуя взыскать 174 тыс. долларов. Иск банка был удовлетворен и не обжалован ни компаниями, ни Садояном. Решение уже вступило в законную силу.

В Национальном Собрании Рубен Садоян не отличался активностью и появлялся там очень редко.

Можно считать, что предыдущего “формального” посла РА в Грузии Юрия Варданяна сменил “достойный” преемник.