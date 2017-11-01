Начальник Управления госимущества предлагает Центру Сахарова условия для самороспуска

Армянский Центр защиты прав человека имени А.Д.Сахарова принадлежит к числу первых благотворительных организаций, которые бли основаны в период независимости Армении. Бенефициарами, или выгодоприобретателями, созданного в августе 1990 г. Центра были социально необеспеченные жители сел и небольших городов, беженцы, мигранты, ищущие убежища лица, осужденные, дети погибших ополченцев и другие уязвимые группы. С целью оказания помощи этим людям Центр Сахарова своими предложениями и замечаниями участвовал в принятии более 82 законов.

Начиная с 1998 г. Центр защитил права свыше 10 тысяч депортированных из Азербайджана армян, организовал отправку в Комитет прав человека ООН более 13 тысяч писем и заявлений беженцев, представляя случаи насилия и жестокостей, которым подверглись бежавшие из Азербайджана армяне, поднимая вопросы потерянного ими имущества.

В 1994 г. Центр Сахарова стал партнером Верховного комиссара ООН по линии беженцев (UNHCR) в Армении и на протяжении 7 лет оказывал юридическую и материальную помощь беженцам в Ереване и 120 сельских общинах.

Однако сегодня организация, которая последовательно защищает интересы всех уязвимых групп, сама оказалась под угрозой закрытия из-за требований, выдвинутых Управлением госимущесатва при правительстве РА. Управление требует от Центра платить за арендованное помещение 330 тысяч драмов в месяц. До сих пор организация каждый год выплачивала в государственный, а затем в общинный бюджет 418 тысяч драмов из расчета 1000 драмов за 1 кв.м.

Центр Сахарова уже 23 года действует в помещении номер 12 по адресу Сармена,1 на основании ордера, выданного столичной общиной Кентрон.

В последний раз договор об аренде помещения был заключен с Центром в 2004 г. После этого организация неоднократно обращалась к руководителю административного округа Кентрон с просьбой продлить договор, однако все обращения оставались без ответа. Поэтому до сих пор продолжает действовать старый договор.

Летом 2015 г. организации стало известно, что собственником занимаемого ею помещения является государство. В октябре Центр обратился в Управление госимущества для заключения договора об аренде на прежних условиях, однако Управление отклонило эту просьбу, сообщив о порядке проведения аукциона в соответствии с решением правительства от 22.01.2001 г., а также о том, что стоимость аренды составит 330 тысяч драмов в месяц.

В декабре 2015 г. директор Центра Сахарова Левон Нерсисян представил премьер-министру Овику Абрамяну предысторию и правовые основания переезда организации в нынешнее помещение, отметив, что они могут заплатить предложенную Управлением госимущества ежемесячную плату в 330 тыс. драмов, поскольку организация является некоммерческой, их финансовые средства образуются за счет грантовых программ, годовой бюджет которых утвержден договором, заключенным с международной организацией-донором.

Левон Нерсисян

Нерсисян также сообщил, что по заключенному с организацией-донором в 2014 г. грантовому договору годовая плата за аренду данного помещения предусмотрена в размере 418 тыс. драмов, которую невозможно изменить. Было предложено до завершения программы в третьем квартале 2018 г. не менять размер годовой платы, дать возможность по завершении программы приобрести помещение на правах собственности, а в случае, если Управлению госимущества необходимо будет реализовать его в других целях, обсудить вопрос выделения другого помещения в административном округе Кентрон.

Однако даже после поручений премьер-министра в январе 2016 г. Управление госимущества прислало Центру Сахарова ответ, в котором считало неприемлемым предложение о приобретении помещения по кадастровой цене после 2-го квартала 2018 г.

“Государство гарантирует создание и деятельность общественных организаций, целью которых является также развитие гражданского общества. Это обязанность государства, между тем компетентные органы своими действиями чинят препятствия, тем самым ставя под угрозу права тысяч граждан и беженцев”,- сказал Л.Нерсисян.

По его словам, Центру Сахарова придется досрочно прекратить действие договора с организацией-донором, что приведет к роспуску Центра.

В феврале 2016 г. Центр Сахарова предложил премьер-министру законодательное предложение, отметив, что правительство РА своим решением от 22 февраля 2001 г., а также другими решениями отрегулировало порядок выделения помещений только учреждениям, в том числе государственным некоммерческим организациям, находящимся в подчинении органов территориального управления, а некоммерческие (общественные) организации выпали из поля зрения правительства. В связи с этим Центр попросил внести соответствующие изменения и дополнения в эти решения.

Мери Хачатрян

На встрече с представителями Центра Сахарова начальник Управления госимущества Арман Саакян сообщил, что Центру могут безвозмездно выделить помещение, но при условии осуществления с Управлением совместных программ. Однако в Центре Сахарова не видят граней для сотрудничества. Более того, считают, что сотрудничество с Управлением может поставить под соменение независимость организации.

Мери Хачатрян отметила, что госрегистрацию 4-го этажа помещения номер 12 по адресу Сармена, 1 Управление госимущества провело без их участия и ведома, а также без учета прав организации , решений правительства, договоров, осуществленных платежей.

По словам юриста, в отношении используемого помещения Центр имеет предпочтительное право на приобретение собственности, что прописано в договоре аренды. “Право на собственность было зарегистрировано без нашего ведома, и сейчас возникла реальная угроза потери Центром законно занимаемого им помещения и роспуска организации”,- отметила М.Хачатрян.