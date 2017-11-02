Замминистра ИД РА: “Наши партнеры в ЕС заверяют, что процесс продвигается по намеченному плану”

На совместном заседании постоянных парламентских комиссий по европейской интеграции, финансово-кредитным и бюджетным вопросам продолжаются обсуждения проекта госбюджета 2018 года.

Заместитель министра иностранных дел РА Карен Назарян самым большим достижением в сфере сотрудничества между Арменией и Евросоюзом в 2017 г. назвал завершение переговоров вокруг Рамочного соглашения РА-ЕС.

Касаясь этих перговоров, Назарян отметил, что в марте этого года в Ереване был парафирован текст соглашения, после чего стороны приступили к изучению правового аспекта документа.

Соглашением предусматривается углубление политического диалога между Ереваном и Брюсселем, а также создание прочной основы для продолжения экономических и социальных реформ. “Будет установлено более тесное сотрудничество в сферах энергетики, транспорта и окружающей среды, а также обеспечена более активная мобильность во благо наших граждан”,- отметил замминистра ИД.

Председатель комиссии по вопросам европейской интеграции Национального Собрания РА Наира Зограбян заметила, что, несмотря на двусторонние заверения в подписании соглашения, армянские политические и аналитические круги продолжают скептически относиться к этому вопросу.

Карен Назарян напомнил о том, что и Армения, и Евросоюз на высоком уровне заявили о своей готовности подписать документ.

“Наши партнеры в ЕС заверяют, что процесс продвигается по намеченному плану”,- сказал замминистра ИД.

Касаясь процесса либерализации визового режима, представитель МИД Армении уточнил: “Речь идет не о либерализации визового режима, а о начале диалога по этому вопросу. Это будет пакет реформ, содержащий в том числе некоторые законодательные инициативы, которая Армения должна будет осуществить”.