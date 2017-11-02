Стартует зимний призыв

С ноября 2017 г. по январь 2018 г. в Армении будет проводиться зимний призыв. Проект соответствующего решения был утвержден на сегодняшним заседании правительства.

В проекте указаны поручения, которые отданы министерствам и госструктурам.

Так, генпрокурору предложено продолжать уголовное преследование в отношении уклоняющихся от призыва граждан. Министерствам, органам госуправления и другим организациям поручено ввести трудовые, экономические и иные предусмотренные законом ограничения в отношении уклонившихся от призыва или привлеченных к уголовной ответственности граждан.

Начальнику Полиции РА отдано поручение обеспечить безопасную перевозку призывников и соблюдение общественного порядка на призывных участках, осуществлять поиск уклоняющихся от призыва лиц в Армении и за ее пределами.