В продаваемых на армянском рынке игрушках обнаружены вещества, вызывающие гормональные нарушения

Продаваемые в одном из ереванских магазинов китайских пластмассовых игрушках обнаружено чрезвычайно высокая концентрация фталата. Об этом Hetq.am cообщила научный сотрудник общественной организации “Армянские женщины во имя здоровья и здоровой окружающей среды” Кнарик Григорян.

Фталат – химическое вещество, вызывающее гормональные нарушения. Фталаты входят в состав увлажняющих и смягчающих кремов, лосьонов, духов, лаков для ногтей.

Они используются также в производстве пластиковых игрушек. Попадая в организм, фталаты приводят к снижению иммунитета, поражают печень, почки, вызывают бесплодие, рак, нарушение обмена веществ, ожирение, диабет, у мужчин подавляют развитие сперматозоидов, тем самым приводя к бесплодию.

Наиболее уязвимы несовершеннолетние и дети.

Использование фталатов в детских игрушках запрещено на территории Евросоюза, в США, Китае, Тайване, Австралии и других странах. Использование некоторых видов фталатов ограничено до 0,1% от массы.

Есть виды фталатов, например, дибутилфталат, которые категорически запрещены Техническим регламентом Таможенного союза.

Изображенные на снимке игрушки продаются без проведения экспертизы и не соответствуют Техническому регламенту.

Экспертиза игрушек была проведена российским “Гринписом” совместно с общественными организациями “Эхо-Согласие” (РФ), “Центр экологических решений” (Беларусь), “Армянские женщины во имя здоровья и здоровой окружающей среды” (Армения”), “Независимая экологическая экпертиза” (Киргизия) и “Human Health Institute” (Казахстан).

Участвовавшие в этом проекте общественные организации ЕАЭС в 2017 г. провели опрос о том, какие игрушки необходимо подвергнуть экспертизе. В результате было выбрано 16 образцов игрушек. Больше всего голосов получили куклы, игрушки для купания малышей, пластмассовые фигурки героев мультфильмов.

Игрушки были приобретены в детских магазинах России, Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии, а также заказаны через Интернет. В апреле образцы были переданы в экспертную лабораторию “Гринписа” в Великобритании, а также в аналитическую лабораторию “Eurofins Consumer Product Testing” в Германии. Было проверено наличие в игрушках 10 видов фталатов.

В беседе с нами Кнарик Григорян отметила, что при проведении экспертизы предпочтение было отдано тем игрушкам, которые в ценовом плане оказались более доступны широким кругам.

“Наши предыдущие экспертизы показали, что брендовые игрушки, в том числе армянской фирмы “Манкан”, не имеют проблем”,- отметила К.Григорян.

Лабораторный анализ игрушек показал, что все образцы содержали разные концентрации фталата, в том числе запрещенный в ЕАЭС дибутилфталат. Кроме того, в более чем одной трети игрушек содержались такие концентрации фталатов, которые запрещены в Евросоюзе, Китае и других странах.

В пяти образцах, в том числе купленных на армянском рынке, содержалась самая высокая концентрация фталатов. В образце, который был куплен в Армении, дибутилфталат (DIBP) составлял 19% от массы (190000 мг/кг), было также обнаружено вещество DnBP (3060 мг/кг, или 0,306% от массы), самая высокая концентрация которого обнаружилась в игрушках, приобретенных именно на армянском рынке.

Избраженные на снимке игрушки продаются без проведения экспертизы и с несоответствиями Техническому регламенту.

Большая масса свидетельствует о том, что фталаты были использованы со специальной целью придать игрушкам мягкую форму. Такой уровень концентрации запрещен Техническим регламентом Таможенного союза “О безопасности игрушек”.

Девять из 16 игрушек, приобретенных в России, Беларуси, Армении, Казахстане и Киргизии, были произведены в Китае, по одной – во Вьетнаме и Беларуси, три – в России. На двух игрушках сведений о стране-производителе и составе материала не было. На одной игрушке имелась дополнительная надпись “Не содержит фталат”.

Начиная с 2009 г. ряд международных организаций, в том числе Всемирная организация здравоохранения, офис ООН по окружающей среде, выразили обеспокоенность большими объемами производства веществ, воздействующих на эндокринную систему, и вытекающими из этого рисками. В 2013 г. сто ученых из 19 стран подписали Берламонтскую декларацию, в которой призвали отрегулировать распространение и использование подобных веществ.

Отметим, что фталаты могут отделяться и попадать в воздух, воду, почву, слюну и т.д. Данное химическое вещество способно накапливаться в живых организмах и окружающей среде.

Вся надежда на последовательность потребителей

Согласно действующему законодательству, после импорта игрушек хозяйствующие субъекты обязаны представить товары на экспертизу, если, конечно, они не проходили проверку в какой-либо лицензированной лаборатории на территории ЕАЭС, получить сертификат и при необходимости показать его контролирующему органу, а также покупателям. Часть хозяйствующих субъектов не делает этого поскольку не хочет осуществлять дополнительные расходы.

Руководитель инспекции по контролю за рынком Левон Халикян считает, что они делают свое дело максимально результативно, а вот для изменения мышления людей требуется долгое время. Чиновник имел в виду то, что потребители должны проверять, проходил товар экспертизу или нет.

Левон Халикян

“Рынок не запущен, но чтобы покупатели, родители были уверены в том, что их ребенок не отравится, они при покупке игрушки должны требовать сертификат на товар. Необходимо сформировать у покупателей эту культуру. Решить проблему китайских игрушек не удается во всем мире. Неспециализированные магазины с целью получения сверхприбылей, особенно в праздничные дни, привозят дешевые несертифицированные игрушки. Контролировать все это невозможно, потребители должны помогать нам”.

В магазинах “САС” и “Мегатой” продавались подозрительные и содержащие риски игрушки

Игрушки, не проходившие экспертизу, часто продаются и в специализированных магазинах.

Инспекция по контролю за рынком в течение нескольких месяцев проводила изучения в восьми компаниях, занимающихся импортом и продажей игрушек. В семи из них были обнаружены нарушения, возбуждено административное производство.

ООО “Востаник айреняц” реализовало игрушки без соответствующих документов и маркировки. Компания оштрафована на 500 тыс. драмов.

По 200 тыс. драмов штрафа заплатили ООО “Энди”, “Тунтуник” и “Адель”, которые также продавали игрушки без сертификатов.

По той же причине на 150 тыс. драмов были оштрафованы компании “Роял Глас” и “Мегатой”. Самый крупный штраф – 600 тыс. драмов – пришлось заплатить компании “САС Групп”. В ходе проверок выяснилось, что реализуемые этой компанией игрушки и товары для несовершеннолетних продаются без сертификатов и маркировки на армянском языке.

Нарушения не были обнаружены только в ООО “Фарм Сервис”.