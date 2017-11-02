В Армении снизились показатели брачности и рождаемости

В январе-сентябре 2017 г. в Армени родилось меньше детей и было зарегистрировано меньше браков. В противоположность вырос этому показатель разводимости.

Так, в январе-сентябре 2017 г. в Армении родилось 27.655 детей. Этот показатель самый низкий по сравнению с показателями 2015 и 2016 гг. По сравнению с 2015 годом число родившихся сократилось примерно на 3000.

Самые высокие показатели смертности и рождаемости зарегистрированы в Ереване. На втором месте по уровню рождаемости за первые девять месяцев этого года Араратская область, на втором месте по уровню смертности –Лорийская область.

В январе-сентябре 2015-2017 гг. было зарегистрировано 11.000-13.000 браков. По официальным данным, начиная с 2015 г. число вступающих в брак сократилось, За первые девять месяцев 2017 г., по сравнению с тем же перодом 2016 г., увеличилось число разводов.

Отметим, что за первые девять месяцев этого года в брак вступили 11.265 пар, развелись - 2 963 пары.

Основная часть как браков, так и разводов приходится на Ереван. На втором месте по числу браков Армавирская область, по числу разводов – Лори.

Национальная статистическая служба рассчитала также средний возраст постоянного населения. По положению на начало 2017 г. средний возраст составил 36.2 лет вместо прошлогоднего показателя 35.9. По сравнению с 2016 г. выросли показатели среднего возраста как мужчин, так и женщин. В этом году средний возраст мужчин составил 34.3 лет, для женщин - 38.0 лет.