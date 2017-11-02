Карен Карапетян: “Договоренности о том, кто станет премьер-министром после апреля 2018-го, нет”

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня на брифинге заявил, что между ним и президентом РА Сержем Саргсяно нет договоренности о том, кто после выборов 2018 года возглавит правительство. “После 9 апреля Республиканская партия вместе со своим коалиционным партнером предложит кандидатуру премьера. Таких обсуждений мы не проводили, поэтому говорить о какой-либо договоренности бессмысленно”,- сказал Карапетян, комментируя сведения о том, что с президентом РА уже достигнута договоренность, согласно которой Серж Саргсян станет премьером, а Карен Карапетян – вице-премьером.

На вопрос, хочет ли он сохранить за собой пост главы правительства, Карапетян сказал, что готов к этому. “Я продолжаю работать, отдавая работе все силы. Возможно, это прозвучит несколько высокопарно, за что заранее приношу извинения, но я хочу служить своей стране. И я уверен, что мы сможем построить хорошую, развивающуюся страну”,- добавил премьер.

Фото с официального сайта правительства РА