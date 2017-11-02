Администрация Ереванского зоопарка уверяет, что не имеет договора о передаче медведя на содержание ЗАО “Гаджегорц”

23 октября экологический информационный сайт EcoNews.am опубликовал видеоматериал о медведе, который содержится на территории ереванского ЗАО “Гаджегорц” – гипсового завода.

Через день после появления видеоматериала мы обратились в Министерство охраны природы РА с целью узнать, отправились ли сотрудники Экологической инспекции по следам медведя.

На следующий день инспекция распространила сообщение о том, что размеры построенного на территории компании вольера, в которых содержится медведь, соответствуют требованиям, установленным решением правительства о порядке содержания животных в неволе.

Дирекция компании заверила представителей Экологической инспекции, что располагает соответствующими документами, но поскольку после их получения прошло более 10 лет, то попросила время для предъявления бумаг.

Прошла уже неделя, однако компания так и не представила необходимые документы и разрешение на содержание животного. Об этом нам сообщил пресс-секретарь Экологической инспекции Вруйр Пепанян. По утверждению представителей завода, медведя им передал на содержание Ереванский зоопарк.

За прошедшие дни инспекция в ожидании затребованных документов не попыталась выяснить у администрации зоопарка, соответствуют ли действительности утверждения представителей ЗАО.

По словам В.Пепаняна, для них окончательными будут документы, которые представит завод “Гаджегорц”. Однако в инспекции не сказали, как долго они намерены ждать предъявления затребованных ими бумаг.

В свою очередь дирекция Ереванского зоопарка в ответ на вопрос Hetq.am, имеется ли какой-либо договор о передаче зоопарком медведя на содержание ЗАО “Гаджегорц”, ответила, что в архиве до 2011 г. подобные документы отсутствуют.

Учитывая то обстоятельство, что компания уже больше недели не представляет разрешение на содержание медведя, можно предположить, что животное больше десяти лет находится на территории завода незаконно.

На следующий день после публикации видеоматериала мы попытались связаться с исполнительным диреткором ЗАО “Гаджегорц” Мишей Калантаряном. На звонок ответил другой человек, который сказал, что Калантарян отсутствует из Армении и что они отказываются от каких-либо комментариев по поводу содержания у них медведя.