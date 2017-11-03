Замминистра ИД РА о назначении нового посла Армении в Грузии: “Поработает, тогда и дадим оценку”

Назначение послов является компетенцией президента, мы назначение послов не обсуждаем, заявил на сегодняшнем брифинге с парламентскими журналистами заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, касаясь назначения послом РА в Грузии бывшего депутата парламента Рубена Садояна. Последний в прошлом не состоял на дипломатической службе.

“О деятельности посла мы судим по его работе. Пусть поработает, тогда и дадим оценку”,- сказал Кочарян.

На вопрос, почему не был выбран деятель с опытом дипломатической работы, Кочарян сказал, что не только в Армении, но и во многих странах назначения послов не носят политический характер.

Отвечая на вопрос о результативности встреч президентов Армении и Азербайджана в условиях возрастания напряженности на границе, замминистра ИД сказал: “Раздражительность, которая проявилась после встречи, свидетельствует о том, что президента Азербайджана эта встреча не устроила”.

На днях Серж Саргсян в ходе встречи с молодежью в политической школе “Андраник Маркарян” заявил, что решение карабахского конфликта будет болезненным. На вопрос, что это означает, Шаварш Кочарян ответил: “Если Азербайджан одумается и будет принято компромиссное решение, то для сторон оно будет болезненным, однако сегодня никаких признаков подобной ситуации нет”. Заместитель главы МИД РА также подчеркнул: есть вопросы, которые касаются исключительно территориальной целостности и статуса Нагорного Карабаха, а эти вопросы без представителей НК обсуждаться не могут.

“Это очень хорошо понимают посредники, которые постоянно твердят, что когда начнется этап переговоров, то обойтись без участия Карабаха будет невозможно”,- добавил Шаварш Кочарян.