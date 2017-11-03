Давид Тоноян: “Если проект закона “О военной службе и статусе военнослужащего” будет принят, то Сейран Оганян обрадуется этому больше всех”

Министр чрезвычайных ситуаций, бывший заместитель министра обороны Давид Тоноян согласен с мнением министра обороны Вигена Саркисяна о проекте закона РА “О военной службе и статусе военнослужащего”.

“Я убежден, что будет сделано все возможное для установления равенства”,- заявил на брифинге в Национальном Собрании Д.Тоноян.

Министр не согласен с мнением оппозиции о том, что лица, уклоняющиеся от службы в армии благодаря образованию, начнут спекулировать проблемами со здоровьем.

“В те годы, когда я призывался на военную службу, отсрочка была отменена, так как в советский период если ты был здоров, то тебя призывали”,- отметил Тоноян.

На вопрос, почему с такой инициативой не выступил предыдущий министр обороны, глава МЧС сказал: “Это не новый процесс, он передается от одного министра другому”.

Мы попросили сказать, поддерживал ли бывший глава Минобороны этот проект. “Могу вам сказать, что если этот проект будет принят, то Сейран Оганян обрадуется этому больше всех”,- ответил Давид Тоноян.

Касаясь мнения о том, что сыновья должностных лиц все равно не отправятся на передовую, министр ЧС, не называя имен, сказал, что сыновья должностных лиц и сегодня проходят службу на передовой и однозначно будут проходить и после изменения закона.

Напомним, что проект закона принят в парламенте в первом чтении. В нем предлагается ужесточить предоставление отсрочки в связи с учебой. Отсрочка будет предоставлена в том случае, если студент заключит с Министерством обороны договор о прохождении военной подготовки в процессе учебы, а по ее окончании отправится на военную службу в указанном МО месте.