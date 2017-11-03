Жемчуг из государственной казны не нашел своего покупателя

В феврале этого года правительство разрешило Министерству финансов вынести на продажу находящиеся на учете в госрезерве более 102 кг 793 г культивированного (выращенного) жемчуга.

Стартовая цена 1 г жемчуга составила 60 драмов, а стоимость всего жемчуга - 6.167.000 драмов.

После вынесения жемчуга на торги прошло десять месяцев. Как сообщили в Минфине, в течение года были организованы три аукциона, однако заявки так и не поступили.

Министерство финансов сообщило правительству, что хранение жемчуга неэффективно и нецелесообразно, поскольку с годами этот драгоценный камень разрушается, теряя свой товарный вид и цену.

Минфин также подчеркнул, что продажа жемчуга будет способствовать эффективному управлению государственными резервами и обеспечит соответствующие поступления в госбюджет. Из этого следует, что министерству придется с помощью специальных технологий “ухаживать” за жемчугом до тех пор, пока не найдется покупатель.