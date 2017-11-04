Рецепт от Баины из Антарамеджа

Монгольское национальное блюдо бууз ( аналог пельменей и манты) готовят в этой стране основном на праздники. Заготавливают сразу по несколько сотен штук, которые потом замораживают. И если неожиданно приходят гости, то угостить их буузами не составит труда. Монголка по национальности Баина решила по случаю нашего приезда приготовить бууз.

Добраться до села Антарамедж довольно трудно. После Чамбарака и нескольких сел приходится еще около получаса ехать через лес по узкой пыльной дороге. Село Антарамедж находится в самой верхней части леса. Зимой машины сюда не добираются, поэтому связь с внешним миром прерывается. В Антарамедже живут 39 семей.

Впервые мы побывали в доме Баины около двух лет назад. Тогда мы рассказали в статье о том, как Баина решила остаться с детьми в Армении. Причиной ее переезда из Монголии в нашу страну стала болезнь мужа, Граата Ерицяна. Граат умер в 2015 г. от инфаркта. Во время нашего первого посещения Баина и двое ее детей – Варсик и Аршак – не имели гражданства Армении. Сейчас этот вопрос уже решен.

Нас встречает Варсик. Мы направляемся к дому по лесной тропинке. По дороге девочка рассказывает о своей школе. Она и брат учатся в седьмом классе. Варсик уже решила, кем станет – “певицей и врачом”. “Когда я стану певицей, то смогу заработать много денег, а потом на эти деньги буду бесплатно лечить людей”,- сказала она.

Мы заходим в дом. Аршак уже вернулся. Баина к нашему приходу успела сделать необходимые заготовки. “Бууз готовится очень быстро. Если придут гости, то за час можно нарезать мясо и приготовить тесто, а варятся буузы минут 20-25”,- рассказала хозяйка.

Мы не хотели, чтобы Баина занималась приготовлением блюда, предпочитая этому спокойную беседу с ней. Однако процесс приготовления национального блюда постепенно становился все более интересным.

Баина нарезала тесто на мелкие шарики, потом начала их раскатывать. Глядя на руки этой женщины, нам в какой-то момент показалось, что она “играет” с тестом. Повторить ее умелые движения оказалось нелегко. Когда я попыталась положить на лепешку фарш и слепить “пельмешку”, у меня получился бесформенный комок. “Я привыкла, леплю с 7-8 лет. На наш Новый год лепим по меньшей мере 500-1000 буузов. По ночам”,- смеясь сказала Баина.

Тесто для буузов готовится из муки, воды и соли. Воду надо брать теплую, иначе готовое тесто будет трескаться. В фарш кладут говядину или баранину, лук, зелень, соль, черный и красный перец. По словам Баины, в Монголии зелень не используют. “Но так как армяне очень любят разные травы, то я положила зелень”,- объяснила наша собеседница.

От горящих поленьев шел приятный запах. Мы открыли дверцу печки и поставили турку с кофе вариться на золу. От этого комната наполнилась новыми ароматами.

Семья пока не запаслась дровами на зиму. Очень скоро Баина и Аршак отправятся в лес за дровами. Хозяйка поставила бууз вариться не на дровяную печку, а на газовый баллон. Его приходится отправлять на заправку в город, так как в селе газа нет.

Как Баина и обещала, минут через двадцать минут от буузов пошел приятный запах. “Люблю готовить разные обеды. Мне достаточно посмотреть, как готовится новое блюдо, и потом я сама уже смогу приготовить”,- говорит Баина. Она вытаскивает из кастрюли готовые “мячи” из теста и раскладывает их на блюде. “Буузы надо есть руками, в этом случае сок остается внутри. Так вкуснее”,- объясняет нам Варсик.

Для приготовления буузов нужен специальная этажерка из котлов. Баине ее подарил один из живущих в Монголии родственников. Сказал, что в Армении вряд ли можно найти это приспособление. В зависимости от того, сколько буузов следует сварить, “этажи” можно увеличить или уменьшить. В нижней кастрюле кипятится вода, остальные “этажи” имеют дырки, через которые проходит пар. Именно на пару и варятся монгольские пельмени.

“Аршак, ты не сказал, кем хочешь стать”,- обращаемся мы к мальчикку. Вместо сына отвечает Баина: “Психологом. Он очень быстро разбирается в людях”.

Одно время Аршак вел дневник, но Варсик как-то обнаружила его и забрала. “Если в дом вдруг заберутся воры, они узнают, о чем пишет Аршак”,- оправдалась девочка.

По словам Аршака, он часто смущается, поэтому придумал метод, помогающий ему преодолеть это чувство. Аршак берет в руки лист дерева и долго и упорно думает о вещах, которые смущают его больше всего. Думает до тех пор, пока не перестает сжимать лист. Это значит, что в следующий раз эти вещи не будут его смущать.

После обеда Баина показала полученные ими армянские паспорта. В паспорте она записана как Баяандолгор Оюнчимег. Семье выдали и другие документы, для получения которых требовалось наличие гражданства. Раньше Баина не могла зарегистрировать право на собственность в отношении своего дома, а сейчас это уже их дом. Варсик и Аршак получают пособие, а сама Баина работает в школе сторожем.

Фото и видеоматериал: Саро Багдасарян и Грант Галстян