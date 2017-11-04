Суббота, 11 ноября

Рецепт от Баины из Антарамеджа


Монгольское национальное блюдо бууз ( аналог пельменей и манты) готовят в этой стране основном на праздники. Заготавливают сразу по несколько сотен штук, которые потом замораживают. И если неожиданно приходят гости, то угостить их буузами не составит труда. Монголка по национальности Баина решила по случаю нашего приезда приготовить бууз.

Добраться до села Антарамедж довольно трудно. После Чамбарака и нескольких сел приходится еще около получаса ехать через лес по узкой пыльной дороге. Село Антарамедж находится в самой верхней части леса. Зимой машины сюда не добираются, поэтому связь с внешним миром прерывается. В Антарамедже живут 39 семей.

Впервые мы побывали в доме Баины около двух лет назад. Тогда мы рассказали в статье о том, как Баина решила остаться с детьми в Армении. Причиной ее переезда из Монголии в нашу страну стала болезнь мужа, Граата Ерицяна. Граат умер в 2015 г. от инфаркта. Во время нашего первого посещения Баина и двое ее детей – Варсик и Аршак – не имели гражданства Армении. Сейчас этот вопрос уже решен. 

Нас встречает Варсик. Мы направляемся к дому по лесной тропинке. По дороге девочка рассказывает о своей школе. Она и брат учатся в седьмом классе. Варсик уже решила, кем станет – “певицей и врачом”. “Когда я стану певицей, то смогу заработать много денег, а потом на эти деньги буду бесплатно лечить людей”,- сказала она.  

Мы заходим в дом. Аршак уже вернулся. Баина к нашему приходу успела сделать необходимые заготовки. “Бууз готовится очень быстро. Если придут гости, то за час можно нарезать мясо и приготовить тесто, а варятся буузы минут 20-25”,- рассказала хозяйка. 

Мы не хотели, чтобы Баина занималась приготовлением блюда, предпочитая этому спокойную беседу с ней. Однако процесс приготовления национального блюда постепенно становился все более интересным.

Баина нарезала тесто на мелкие шарики, потом начала их раскатывать. Глядя на руки этой женщины, нам в какой-то момент показалось, что она “играет” с тестом. Повторить ее умелые движения оказалось нелегко. Когда я попыталась положить на лепешку фарш и слепить “пельмешку”, у меня получился бесформенный комок. “Я привыкла, леплю с 7-8 лет. На наш Новый год лепим по меньшей мере 500-1000 буузов. По ночам”,- смеясь сказала Баина.

Тесто для буузов готовится из муки, воды и соли. Воду надо брать теплую, иначе готовое тесто будет трескаться. В фарш кладут говядину или баранину, лук, зелень, соль, черный и красный перец. По словам Баины, в Монголии зелень не используют. “Но так как армяне очень любят разные травы, то я положила зелень”,- объяснила наша собеседница. 

От горящих поленьев шел приятный запах. Мы открыли дверцу печки и поставили турку с кофе вариться на золу. От этого комната наполнилась новыми ароматами.

Семья пока не запаслась дровами на зиму. Очень скоро Баина и Аршак отправятся в лес за дровами. Хозяйка поставила бууз вариться не на дровяную печку, а на газовый баллон. Его приходится отправлять на заправку в город, так как в селе газа нет.

Как Баина и обещала, минут через двадцать минут от буузов пошел приятный запах. “Люблю готовить разные обеды. Мне достаточно посмотреть, как готовится новое блюдо, и потом я сама уже смогу приготовить”,- говорит Баина. Она вытаскивает из кастрюли готовые “мячи” из теста и раскладывает их на блюде. “Буузы надо есть руками, в этом случае сок остается внутри. Так вкуснее”,- объясняет нам Варсик.  

Для приготовления буузов нужен специальная этажерка из котлов. Баине ее подарил один из живущих в Монголии родственников. Сказал, что в Армении вряд ли можно найти это приспособление. В зависимости от того, сколько буузов следует сварить, “этажи” можно увеличить или уменьшить. В нижней кастрюле кипятится вода, остальные “этажи” имеют дырки, через которые проходит пар. Именно на пару и варятся монгольские пельмени. 

“Аршак, ты не сказал, кем хочешь стать”,- обращаемся мы к мальчикку. Вместо сына отвечает Баина: “Психологом. Он очень быстро разбирается в людях”.

Одно время Аршак вел дневник, но Варсик как-то обнаружила его и забрала. “Если в дом вдруг заберутся воры, они узнают, о чем пишет Аршак”,- оправдалась девочка. 

По словам Аршака, он часто смущается, поэтому придумал метод, помогающий ему преодолеть это чувство. Аршак берет в руки лист дерева и долго и упорно думает о вещах, которые смущают его больше всего. Думает до тех пор, пока не перестает сжимать лист. Это значит, что в следующий раз эти вещи не будут его смущать.

После обеда Баина показала полученные ими армянские паспорта. В паспорте она записана как Баяандолгор Оюнчимег. Семье выдали и другие документы, для получения которых требовалось наличие гражданства. Раньше Баина не могла зарегистрировать право на собственность в отношении своего дома, а сейчас это уже их дом. Варсик и Аршак получают пособие, а сама Баина работает в школе сторожем.

Фото и видеоматериал: Саро Багдасарян и Грант Галстян 

 


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Комментарии (3)
1. Hagop01:43 - 10 ноября, 2017
Lets get a little bit into history here. Khinkali is supposed to be Georgian, but the dish apparently originates in Cental or East Asia, or perhaps more correctly in China then Mongolia and into the Caucasus. Now this brings us to "Manti" from western Armenian cuisine, which of course the Turks claim as "Turkish". However, the Turks have no claim on Manti, it is purely an Armenian dish which they have copied like everything else. How do we know this? Well because of the way it is cooked. In the western provinces of historic Armenia which came under Turkish occupation, Manti came in two forms: baked and as a stew. In contrast to Armenian Manti which is cooked and tiny in size, Central Asian or Mongolian Manti, Dumplings, Mandu,, Khinkali, or whatever you want to call it are usually large sized and steamed. This is how we know that the Turkish claim is a fraud: they do not employ their "ancestral" technique of making Manti, but use the Armenian method. If Manti was "Turkic" then the Turks would stick to their own tradition from Central Asia and make their Manti in a similar way as Mongolian and Chinese. Armenian Manti merely got the bad luck of having it exist among Turks, similar to Dolma/Sarma and so-called "Keshkek" (Harissa). Where food is concerned, Turks brought nothing into Armenia, and in fact they stole all of Armenian foods and are now trying to pass it off as "Turkish" simply because the Ottoman Empire forced Turkish food names on all the people it occupied, and this includes "Manti".
2. Viken05:20 - 10 ноября, 2017
That's right Hagop. ...Armenians living in Ottoman Empire built walls around their houses to keep out cross-cultural influences. What rubbish!!! As if there was nothing of the sort. Are you a cuisine anthropologist? Get off your high horse, already and keep your childish rants to yourself. Next, you'll claim that lahmajoun is purely Armenian. That this half Mongolian family has resettled in Armenia, and filed for citizenship,should be welcomed and serve as an example for diaspora Armenians who spout their armchair nationalism from afar. Talk about cross culturalism,indeed. Let them cook whatever they want! Ooof!
3. Hagop03:23 - 11 ноября, 2017
"Next, you'll claim that lahmajoun is purely Armenian"... LOL. Yeah and after that I might even claim that King Tigran was an Armenian too. I might even go so far as to claim mount Ararat is an Armenian mountain! Imagine that. Seriously where do you turkophile snowflakes come from? Yes Lahmajoun is 100% of Armenian origin, and precisely with further proof because Turks are also claiming it, simply because the genocide they perpetrated in Aintep successfully got rid of the Armenian culture and they replaced it with an imitation Turkish one. You know nothing of history and on top of that you must be a simpleton for making excuses for nomadic turk migrants from Central Asia, suggesting that Armenians "learned their cuisine"? Get outta town, you are just delusional and denying simple common sense instead of accepting facts. And you know why the Lahmajoun *NAME* is derived from Arabic? For the same reason that Dolma is from Turkish. Wherever Armenians lived and were occupied by, the names of the occupiers came to be used and spread enough where the original names fell into disuse. Dolma most definitely didn't come from Central Asia, and Lahmajoun most definitely didn't come from the deserts of Saudi Arabia, nor the "Levant", because Armenians brought it into the Levant after the Armenian Genocide, which is why most of all the Lahmajoun bakers in the Levant were Armenians, and when they went to the USA, it became known as "Armenian Pizza" and NOT - "Arabic Pizza". Stop spreading false snowflake ideas about "we all need to love one another even if they want to kill us and steal our culture". Get real. And also you are trying to falsely suggest I was negative about this story and this family. On the contrary, I was glad to read this, because It clearly shows why Manti is NOT Turkish. You don't understand this? I know, now go eat your "Turkish Pizza" and be gone.
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