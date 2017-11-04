За минувшую неделю режим прекращения огня был нарушен 1500 раз

В период с 29-го октября по 4-е ноября ситуацияя на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск была относительно спокойной. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Республики Арцах.

В указанный период противник нарушал режим прекращения огня из стрелкового оружия, произведя в направлении армянских позиций 1500 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны в основном воздерживались от ответных действий и предпринимали необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.