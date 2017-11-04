Карен Карапетян встретился с Президентом Узбекистана

В рамках визита в Узбекистан Премьер-министр РА Карен Карапетян встретился с Президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.



Поблагодарив за теплый прием, Карен Карапетян подчеркнул необходимость полноценного использования имеющегося между двумя государствами потенциала и возможностей сотрудничества.



Стороны особо акцентировали важность развития торгово-экономических отношений, в этом контексте подчеркнув создание и осуществление результативной деятельности совместной межправительственной комиссии. Были также затронуты возможности сотрудничества в сферах сельского хозяйства, туризма и информационных технологий.