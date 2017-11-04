Суббота, 11 ноября

АрмияՕбщество

От взрыва гранаты погиб военнослужащий, есть раненые



4 ноября около 12.10 в одной из воинских частей, дислоцированных на северо-восточном направлении Армии обороны, вследствие взрыва противотанковой гранаты смертельное ранение получил военнослужащий АО Грант Хачатурович Мангасарян, 1997 г. р. , а военнослужащие Геворк Владиславович Юснунц и Сергей Севадаевич Алумян получили осколочные ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.  

Проводится следствие для выяснения обстоятельств произошедшего.

МО Арцаха разделяет горечь тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родственникам и сослуживцам Г.Мангасаряна, а получившим ранения военнослужащим желает скорейшего выздоровления.

 


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Комментарии (1)
1. Վարազ Սյունի 21:15 - 4 ноября, 2017
Բանակի հերթական, «սովորական» դարձած զոհերը: Ազգային ամոթ է.18-20 տարեկան հայ երիտասարդների սերունդը սպանդի է ենթարկվում հայկական բանակում: Այսպե՛ս այլևս չի կարող շարունակվել: Հայկական բանակը դարձել է սոցիալապես անապահով ընտանիքների զավակների մսաղաց: Արդեն ամեն աստծո օր է բանակից մի վատ-ցավալի լուր գալիս: Այս կառույցում փաստորեն դեռ վատ կառավարում ու անպատասխանատվություն է (ու գողական բարքեր): Հաստավիզ-ռուսահոտ գեներալների «նվերը» հայ ազգին: Պիտի վերջապես հասկանալ,որ բանակի նկատմամբ նաև քաղաքացիակա՛ն վերահսկողություն պիտի լինի: Այսինքն՝ վաղուց ժամանակն է,որ Հայաստանում անկախ ու առանձին ԲԱՆԱԿԻ ՕՄԲՈՒԴՍՄԱՆԻ կառույց ստեղծվի՝ իր բոլոր ենթակառույցներով, օրենքով սահմանված հետաքննող-վերահսկողական իրավունքներով ու պատժիչ ֆունկցիաներով:
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