От взрыва гранаты погиб военнослужащий, есть раненые

4 ноября около 12.10 в одной из воинских частей, дислоцированных на северо-восточном направлении Армии обороны, вследствие взрыва противотанковой гранаты смертельное ранение получил военнослужащий АО Грант Хачатурович Мангасарян, 1997 г. р. , а военнослужащие Геворк Владиславович Юснунц и Сергей Севадаевич Алумян получили осколочные ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

Проводится следствие для выяснения обстоятельств произошедшего.

МО Арцаха разделяет горечь тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родственникам и сослуживцам Г.Мангасаряна, а получившим ранения военнослужащим желает скорейшего выздоровления.