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Мэром Чамбарака избран Вазген Адамян, привлеченный к административной ответственности за нарушение тайны голосования избирателя



На прошедших 5 ноября выборах в ряд органов местного самоуправления Армении мэром города Чамбарака был избран беспартийный Вазген Адамян. Он получил 4349 голосов, а его соперник, Юрик Авалян, которого поддерживала правящая Республиканская партия, - 1424 голоса.

Отметим, что 13 июня этого года В.Адамян был избран виновным по ст. 154 УК (нарушение тайны голосования) и привлечен к административному штрафу в размере 500 тыс. драмов.

На парламентских выборах 2 апреля 2017 г. на избирательном участке 20/24, который располагался в здании чамбаракской старшей школы, Вазген Адамян нарушил тайну голосования жителя города Арцруна Гуляна. Адамян подошел к нему и спросил, за кого тот собирается голосовать. Гулян отказался сообщить, после чего Адамян последовал за ним к кабинке для голосования и проследил за тем, как тот проголосовал, тем самым нарушив тайну голосования избирателя.

В суде В.Адамян признал себя виновным. Основанием для возбуждениия уголовного дела послужил видеоматериал радио “Свобода”. Тогда для профессиональной деятельности журналиста чинились препятствия, однако по этой части не были предприняты серьезные шаги для привлечения к ответственности виновных.

Что касается Юрика Аваляна, соперника Адамяна на нынешних выборах, то он руководил Чамбараком с 2005 г., то есть в течение 12 лет. 


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Комментарии (3)
1. համո11:54 - 6 ноября, 2017
Ինչ ա եղել, առողջ տղա է, կարողա եւ աշխատի, էդ ծակից- մակից նայելը դատարկ բան է, երեւի էլ չի անի:: Ուրիշ տեղեր թեկնածուներ են եղել կրկնահանցագործ, հայտնի անասնագող, գողական, խոսել չիմացող, սա փառք է:
2. Լուսիկ18:47 - 6 ноября, 2017
Ըստ ինձ տեղի է ունեցել "բողոքի քվեարկություն". 12 տարի ղեկավարածից հոգնած մարդիկ ձայն են տվել միակ մրցակցին: Համենայն դեպս, իշխանափոխությունը լավ է, եթե դրանից հետո միանգամից չանդամակցի ՀՀկ-ը:
3. կարո21:05 - 6 ноября, 2017
2 - ին: հհկ - ից ազատվելու հեշտ ձեւը` բոլորն անխտիր հհկ են գրվում ու տարբերությունը վերանում է - այն կա թե չկա!
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