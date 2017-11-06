Почему сократились бюджетные ассигнования в сферы здравоохранения и соцобеспечения? Замминистра финансов разъясняет

На совместном заседании постоянных парламентских комиссий по здравоохранению и соцобеспечению, финансово-кредитным и бюджетным вопросам продолжается обсуждение проекта закона РА “О госбюджете 2018 г.”. Отметим, что проектом госбюджета 2018 г. суммы, выделяемые сферам здравоохранения и соцобеспечения, сокращены.

Депутат фракции “Блок “Царукян” Марина Маргарян поинтересовалась у заместителя министра финансов Атома Джанджугазяна, какой логикой руководствовалось правительство, принимая решение о сокращении финансирования сферы здравоохранения на 5,8 млрд драмов.

По словам Джанджугазяна, логика состоит в следующем: “В 2017 г. мы имели ситуацию, которая была обусловлена взятыми нами обязательствами, и эта логика отражена в законе “О бюджете 2017 г.”. Однако есть обязательства, которые регулярно растут, например, обслуживание государственного долга. Часто говорят о том, что привлеченный долг был использован всеми сферами, в том числе сферой здравоохранения. Увеличение этого вида расходов, естественно, должно было привести к сокращению сумм, предусмотренных для данных сфер”.

По этому вопросу выступил и председатель постоянной комиссии по здравоохранению и социальным вопросам, депутат от Республиканской партии Акоп Акопян, который отметил, что проблем в сфере здравоохранения так много, что сокращение на 5 миллиардов финансирования этой системы нельзя считать обоснованным.

Депутат от блока “Царукян”, бывший министр труда и по социальным вопросам Геворк Петросян, сославшись на Конституцию страны, отметил, что Армения является социальной страной, однако правительство при составлении проекта бюджета не учло этот фактор.

“Расходы на социальную сферу, несмотря на всю их важность, не могут влиять на уровень жизни в той степени, в какой влияет работа”,- ответил А.Джанджугазян.

В ответ Геворк Петросян заметил, что положение людей постепенно ухудшается – цены в стране растут, а пенсии и зарплаты не увеличиваются.

Депутат фракции “Выход” Никол Пашинян поставил под сомнение спрогнозированный в проекте бюджета рост цен на 3,5%, отметив, что некоторые аналитики, учитывая вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС, уже говорят о более высоком росте.

“Если Вы считаете, что этих расчетов недостаточно, то мы готовы обсудить. Однако это лучшее, что мы можем иметь. Мы взяли самый лучший опыт, использовали исходные данные и представили в рамках закона о бюджете”,- ответил замминистра финансов.

Что касается роста цен, который ожидается после вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС, то, по словам А.Джанджугазяна, некоторые виды товаров могут проявить отличное от общей группы поведение.