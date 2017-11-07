Министр иностранных дел встретился с вице-спикером Кнессета

6-го ноября прибывший с официальным визитом в Израиль министр иностранных дел Эдвард Налбандян встретился с вице-спикером Кнессета Израиля, главой парламентской группы дружбы Армения-Израиль Тали Плосков.

Приветствуя министра Налбандяна, вице-спикер Кнессета с теплотой вспомнила содержательные встречи с министром иностранных дел Армении в ходе своих визитов в Армению. Министр Налбандян подчеркнул важность дальнейшего расширения межпарламентских связей, в этом контексте отметив значение сотрудничества между действующими в парламентах двух стран группами дружбы, деятельности общественного форума «Армения-Израиль».

Собеседники обсудили предпринимаемые шаги по развитию двусторонних отношений, децентрализованное сотрудничество, а также ряд вопросов, касающихся активизации культурных связей и поощрения туризма.

Стороны коснулись армяно-израильских исторических связей, деятельности армянской общины Израиля и еврейской общины Армении. Министр иностранных дел Армении и вице-спикер Кнессета Израиля обменялись мнениями по ряду актуальных региональных вопросов.