Председатель суда не задекларировал огромные кредитные средства, о которых стало известно в рамках судебного дела

Председатель суда общей юрисдикции ереванских административных округов Ачапняк и Давидашен Вардан Абрамян и его сын Альберт Абрамян на протяжении многих лет сдавали в аренду нежилые помещения, получая за это огромные доходы. Полученные кредиты и пожертвования судья не декларировал.

14 января 2011 г. между ЗАО “Арэксимбанк-Группа Газпромбанка” и председателем суда Варданом Абрамяном был заключен договор аренды нежилого помещения, согласно которому банку с целью осуществления банковской деятельности было предоставлено во временное пользование нежилое помещение по адресу пр.Комитаса, 16, 118. Ежемесячная плата за аренду составила 1 млн 125 тыс. драмов, или 3000 долларов США.

В тот же день между указанным банком и сыном Вардана Абрамяна Альбертом Абрамяном на тот же срок был заключен договор аренды нежилого помещения общественного обслуживания по адресу Комитаса 16/1. Это помещение также должно было использоваться банком с целью осуществления банковской деятельности. Размер ежемесячной платы за аренду помещения составил 3 млн 375 тыс. драмов, или на тот момент 9000 долларов США. 25 декабря 2012 г. между банком и Альбертом Абрамяном было заключено соглашение, которым арендная плата была увеличена до 6 млн 970 тыс. драмов, или 17.000 долларов США.

В начале декабря 2016 г. между Альбертом Абрамяном и Варданом Абрамяном был заключен договор дарения, которым помещение общественного обслуживания по адресу Комитаса, 16/1 передавалось на правах собственности от сына к отцу, Вардану Абрамяну.

До этого, 7 октября 2016 г., член совета ЗАО “Ардшинбанк” Карен Сафарян приобрел 100% акций ЗАО “Арэксимбанк-Группа Газпромбанка”. После этого, согласно законодательству Армении, начался процесс присоединения “Арэксимбанка” к “Ардшинбанку”. В настоящее время банк выступает под общим брендом “Ардшинбанк”.

13 января решением председателя Центрального банка РА отделения ЗАО “Арэксимбанк-Группа Газпромбанка” были зарегистрированы как отделения “Ардшинбанка”.

ЗАО “Ардшинбланк” имел два отделения на проспекте Комитаса. В результате слияния двух банков по адресу Комитаса, 16/1 появилось еще одно отделение – “Комитас-2”. Решением председателя Центробанка от 5 апреля 2017 г. было дано разрешение на прекращение с 21 апреля того же года деятельности отделения “Комитас-2”.

Запиской от 13 февраля 2017 г. Вардан Абрамян был поставлен в известность о том, что банк предусматривает освободить арендованные помещения и предлагает с 1 июня расторгнуть договоры. Спустя три месяца “Ардшинбанк” сообщил Вардану Абрамяну о том, что арендованные в соответствии с договором помещения освобождены от имущества банка, не используются и приведены в прежний вид. Банк предложил организовать процесс сдачи-приема помещений в максимально сжатые сроки, а до 1 июня явиться в нотариальную контору для заключения соглашения о расторжении договоров.

Вардан Абрамян в двух записках сообщил о том, что для расторжения договоров нет законодательных и договорных оснований и что он не согласен на их расторжение. Судья также отметил, что целевое назначение квартиры номер 118 по адресу Комитаса, 16 было изменение на “общественное” именно по требованию арендатора, что пристроенное к квартире строение было присоединено к указанному зданию, и эти помещения используются банком вместе с земельным участком. В то же время В.Абрамян сообщил, что предусмотренная договором плата за аренду не уплачивается, что нарушаются положения договоров, вследствие чего набегают штрафы. Кроме того, предметом обсуждения должны стать вопросы повышения размера арендной платы и возмещения ущерба.

12 июня ЗАО “Ардшинбанк” обратился в суд общей юрисдикции административных округов Арабкир и Канакер-Зейтун с иском, которое содержало требование расторгнуть договор аренды, заключенный с судьей Абрамяном.

3 июля представитель Вардана Абрамяна подал встречный иск об уплате суммы в размере 8 млн 95 тыс. драмов и штрафа, а также о взыскании уплаченной заранее госпошлины в размере 166.000 драмов.

8.095.000 драмов составляет арендная плата по двум договорам за июнь.

В процессе рассмотрения дела представитель банка ссообщил, что два других филиала на проспекте Комитаса тоже действуют на арендной основе, однако принадлежащая Вардану Абрамяну недвижимость имеет гораздо большую площадь, соответственно выше и арендная плата.

Всплыли незадекларированные судьей доходы

В рамках судебного дела выяснилось, что 05.05.2015 г. между ЗАО “Эйч Эс Би Си Банк-Армения” и Варданом Абрамяном был заключен кредитный договор, по которому банк предоставил В.Абрамяну кредит в размере 100.000 долларов со сроком погашения до 10.05.2022 г. Целью получения кредита был ремонт недвижимости по адресу Северный проспект, 3/1 в Ереване.

Кроме того, 16.05.2016 г. между ЗАО “Америабанк”, Варданом и Альбертом Абрамянами был заключен договор кредитования с целью приобретения (ремонта) недвижимости и застройки. Был выделен кредит на сумму 90.000 долларов США со сроком погашени я до 11.05.2026 г.

Крупные кредитные обязательства взял и сын судьи Альберт Абрамян. 07.03.2013 г. между ним и ЗАО “Арэксимбанк-Группа компаний Газпромбанка” был заключен кредитный договор. А.Абрамяну был выделен кредит на сумму45 млн 100 тыс. драмов с условием погашения до 2021 г.

07.05.2014 г. между тем же банком и Альбертом Абрамяном был заключен другой кредитный договор, которым банк выделил ему потребительский кредит в размере 55 млн драмов со сроком погашения до 2021 г. Отметим, что судьи представляют в Комиссию по этике высокопостаавленных должностных лиц декларации об имуществе и доходах. Взятые кредиты или займы считаются доходом, а значит, должны быть задекларированы,. Однако ни полученное от сына пожертвование, ни взятые в 2015-2015 гг. крупные кредиты в декларациях Вардана Абрамяна не были указаны.

Учитывая величину взятых кредитов, можно предположить, что они содержат риски для судьи, возможно, поэтому он и не задекларировал их.

В указанный период у Вардана Абрамяна были также денежные средства, кроме того, он совершал сделки по купле-продаже недвижимости. В 2011 г. судья Абрамян за 13 млн драмов приобрел автомобиль марки “NISSAN TEANA”. В 2013 г. он за 11 млн 259 тыс. драмов купил “NISSAN PATHFINDER 2.5 L” и за 10 млн драмов продал “NISSAN TEANA 2.5”. В 2016 г. В.Абрамян продал “NISSAN PATHFINDER 3.5” за 12 млн драмов.

Согласно декларации, в 2016 г. судья приобрел две единицы недвижимости: строение общественного назначения за 1 млн 262 тыс. драмов и земельный участок стоимостью около 5 млн 571 тыс. драмов. Из судебного дела выяснилось, что это строение и земельный участок находятся по адресу пр.Комитаса, 16/6.

Жена судьи Сусанна Абрамян получает годовой доход в размере 3,5 млн драмов. Ей принадлежит доля одной из коммерческих компаний, и дивиденды от этой компании составляют примерно половину получаемого ею дохода.

Мы выяснили, что сын Вардана Абрамяна, Альберт Абрамян, по специальности юрист.

По данным госреестра, Абрамян-младший является соучредителем оснванной осенью 2010 г. общественной организации “Армянская ассоциация криминалистов”.

В 2011-2013 гг. Альберт Варданян был акционером ООО “Ультра Сервис”. Компания была учреждена в 1999 г. бывшим сотрудником 6-го управления по борьбе с организованной преступностью Полиции РА Робертом Кайфаджяном, проработавшим в таможенной системе, и другими лицами. В настоящее время единственным акционером компании является Ваге Енгибарян.

ООО “Ультра Сервис” занимается сельскохозяйственной деятельностью.

31 августа с.г. Альберт Абрамян учредил новую компанию – ООО “Бест Импорт”. Он единственный акционер этой компании. Сведения о деятельности данного ООО отсутствуют.

Суд принял решение в пользу судьи

Суд общей юрисдикции административных округовв Арабкир и Канакер-Зейтун под председательством Овика Шахназаряна принял решение в пользу председателя суда Вардана Абрамяна. Суд, в частности, решил отклонить иск банка о расторжении договоров и удовлетворил исковое требование судьи о выплате арендной платы.

Также в пользу судьи Абрамяна с банка было взыскано 400 тысяч драмов в качестве оплаты услуг адвоката и 165.900 драмов в качестве судебной пошлины. Суд мотивировал это тем, что по кредитным договорам, заключенным между ЗАО “Арэксимбанк-Группа Газпромбанка” и Абрамянами, банк в качестве гарантии обеспеченя выполнения своих кредитных обязательств заложил сумму арендной платы, которую на основании договора аренды должен был сам заплатить и, согласно договору, в случае невыполнения договорных обязательств ожидал распространить взыскание на предмет залога. Суд констатировал, что тем самым банк выразил доверие действию договора, исключив возможность расторжения договора аренды по инициативе одной из договорных сторон, в том числе на основании существенных изменений обстоятельств. Следовательно, суд пришел к убеждению, что Банк действительно был уверен в том, что, независимо от установленных Центробанком изменений, арендные платежи будут уплачены, следовательно, договоры не будут расторгнуты и будут признаны в качестве основания.

Фото: Нарек Алексанян

