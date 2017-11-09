Кто заинтересован в запасах нефти и газа в Армении

Искатели нефти и газа начала интересоваться Арменией. Зарегистрированное в нашей стране ООО “АГАПЭ” подало заявку на проведение в 2017-2022 гг. поисков нефти и газа в Сюникской и Вайоцдзорской областях. Заявки находятся в стадии обсуждения в министерстве энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА. Об этом Hetq.am сообщили в министерстве. Вместе с тем ООО “АГАПЭ” представило в министерстиво охраны природы документы для проведения экологической экспертизы, которые также находятся в стадии обсуждения.

Вопрос поиска нефти и газа стал актуальным в 2007 г., когда ООО “Блекстерз энерджи” получило лицензию на изучение запасов углеводородов на трех участках сроком на 5 лет, который в дальнейшем был продлен еще на два года. Однако вскоре у компании возникли финансовые трудности, и она прекратила работы.

Эта же компания появились на арене и на этот раз.

ООО “АГАПЭ” было зарегистрировано в марте этого года. 99% компании принадлежат зарегистрированному в Канаде ОАО “Армениан газ энд пауэр Энтерпрайз Инк.” (отсюда и аббревиатура АГАПЭ), а 1% принадлежит зарегистрированному в Канаде Грэму Скотту Джонсону, который выступает в качестве директора.

В такой же пропорции эти два акционера распоряжались ООО “Блекстерз энерджи”.

Согласно полученным нами документам из реестра Канады, два акционера компании“Армениан газ энд пауэр Энтерпрайз Инк.” канадцы, третий – зарегистрированная в Канаде компания “Ванголд”, которая уже упоминалась в качестве собственника предыдущего ООО “Блэкстерз энерджи”.

При изучении отчетов и официальных документов действующей в Ванкувере компании “Ванголд” стало ясно, что именно она осуществляла инвестиции. “Ванголд” представляется компанией, занимающейся разведкой нефти и газа, а также активами в данной сфере. Компания, имевшая в прошлом определенные активы в США, Мексике и Папуа Новой Гвинее, в финансовом отчете 2016 г. указала, что ее основные активы находятся в Канаде. С целью проведения разведки нефти и газа территория Армении поделена на шесть условных частей. 5-й подблок охватывает в основном территорию Вайоцдзорской области, 6-ой – Сюникской. ООО “АГАПЭ” подало заявку и для 6-го подблока, однако представитель Экспертного центра воздействия на окружающую среду Заруи Зурначян сообщила, что темпы исследовательских работ в Сюнике замедлились, так как компания представила документы не в полном объеме.

Мы направили запрос министру энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашоту Манукяну с целью выяснить, какие результаты были получены после исследований, проведенных ООО “Блекстерз энерджи”, являются ли обнаруженные запасы удовлетворительными для дальнейшей организации добычи.

“В результате проведенного ООО “Блекстерз энерджи” исследования с целью обнаружения и оценки нефти и природного газа перспективные нефтегазовые участки, а также промышленные запасы нефти и газа не обнаружены”,- сообщил руководитель аппарата министерства Карен Каграманян.

Фактически ООО “АГАПЭ” подало новую заявку для того же 5-го подблока, где промышленные запасы нефти и природного газа не были обнаружены. На вопрос, чем обусловлено намерение провести повторные исследования на том же подблоке, К.Каграманян ответил, что это желание хозяйствующего субъекта.

Нам не удалось связаться с каким-либо представителем компании, чтобы уточнить, почему компания с тем же учредителем собирается провести изучения на той же территории. Указанный на сайте компании номер телефона уже больше месяца недоступен. Ответивший на наши звонки сотрудник в Канаде не захотел беседовать с нами, посоветовав связаться с армянским коллегой.

По адресу Ханджяна, 47/17 в Ереване, который указан на сайте компании как адрес офиса ООО “АГАПЭ”, действуют ООО “Амистад тур” и офис почетного консула Испании. Сотрудники турагентства “Амистад тур” ничего не слышали о компании “АГАПЭ”.

На сайте “АГАПЭ” написано, что долгосрочная цель компании – создание инвестиционного портфеля, направленного на приобретение активов в сферах энергетики и альтернативной энергетики в Армении и соседних с ней странах. Указаны три перспективных направления – полезные ископаемые и металлы, восстановительная энергия и агробизнес. Однако в отношении этих направлений компания пока не имеет осуществленных проектов. Более того, на сайте отсутствует подробное описание какой-либо программы. Все очень абстрактно и в общих чертах.

“Говорят, что углеводородные запасы Армении остались вне поля зрения, хотя ее соседями являются Иран, Грузия, Азербайджан и Турция, которые вместе взятые добывают миллиарды баррелей нефти и триллионы кубометров газа. Эти страны находятся в регионе, которые считается родиной нефтедобывающей промышленности. В настоящее время Армения почти все свои углеводородные запасы импортирует посредством газопровода из России и Ирана , держа наготове место на своем рынке для собственных запасов”,- пишет на своем сайте ООО “АГАПЭ”.

По данным министерства энергетики и природных ресуров за июль месяц, лицензию на работы по обнаружению и оценке запасов нефти и природного газа в Армении имеет только одна компания – ООО “Интеграл петролеум”. Она проводит исследования на 2-ом условном блоке, который охватывает соседние с Ереваном районы, в основном Арагацотнскую область. 90% ООО “Интеграл петролеум” принадлежат зарегистрированному в Арцахе ЗАО “Интеграл”, 10% - зарегистриированной в Ереване Рузанне Робертовне Маркарян.

Учредителем ЗАО “Интеграл” является гражданин РФ, уроженец Тбилиси Вачаган Петросян. Компания занята иследованием нефтепродуктов и газа.