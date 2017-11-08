Премьер-министр РА: мы поставили цель – повысить эффективность сельского хозяйства и имеем для этого все предпосылки

Премьер-министр Карен Карапетян присутствовал на открытии «Армагрофорум»-а. Приветствуя присутствующих, Глава Правительства отметил, что сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей нашей экономики, которая обеспечивает занятость в сельских населенных пунктах, способствует формированию доходов и повышению уровня жизни сельского населения, росту экспорта, макроэкономической стабильности.

«Мы поставили цель – повысить эффективность сельского хозяйства в Армении и имеем для этого все необходимые предпосылки: посредством внедрения современных технологий, развития сельского хозяйства высокой стоимости, импортозамещения, расширения объемов и географии экспорта и создания благоприятных условий для деятельности хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве. В центре особого внимания находится повышение уровня продовольственной безопасности. Объективно оценивая нашу сегодняшнюю ситуацию, нужно констатировать, что на пути развития сельского хозяйства у нас есть и многочисленные проблемы, которые мы должны решать: стабильное снабжение оросительной водой, зонинг, необрабатываемые земли, недостаточная производительность и эффективность и т.д. Решение проблем требует от каждого из нас последовательной работы», - сказал Карен Карапетян, добавив, что сегодняшние усилия Правительства направлены на создание в сфере прочных предпосылок и новых возможностей для развития конкурентоспособного, прибыльного, стабильно развивающегося и индустриального сельского хозяйства.

По словам Премьер-министра, уже конкретизированы предназначенные для этого программы поддержки в сельском хозяйстве, направленные на развитие интенсивного сельского хозяйства, внедрение современных технологий, повышение эффективности сферы. Глава Правительства напомнил, что для финансовой аренды сельскохозяйственной техники, установки противоградовых сетей, внедрения систем капельного орошения предоставляются доступные кредиты под 2 процента годовых с государственным субсидированием и гибкими сроками погашения, для заготовок выдаются кредиты под 3 процента годовых с государственным субсидированием и существуют многочисленные другие, в том числе и образовательные программы.

«Наши действия будут непрерывными и созвучными потребностям сферы. Мы вместе будем периодически обсуждать как проблемы, так и пути развития. Это сегодняшняя логика: государство и частный сектор должны вместе работать в поте лица для развития этой важнейшей для всех нас сферы. Выражаю убежденность, что у нас последовательно, из года в год будет другое сельское хозяйство. Убежден, что в этой сфере у нас есть большой потенциал, просто мы должны осуществить в ней некоторые изменения, немного пересмотреть наши стандартные методы. У нас нет проблем с рынками, если экспортируем продукцию правильного качества», - подчеркнул Карен Карапетян. Премьер-министр отметил, что в ходе поездок в области периодически видит новые интенсивные сады, внедренные системы капельного орошения.

«Сельскохозяйственный бизнес доходен, в течение 3,5-4 лет имеет логику возврата вложений. Есть проблема со стартовым капиталом, и предоставляемые кредиты направлены именно на ее решение. Для этого бизнеса проценты по кредитам не являются критическими, мы просто хотим нашими программами наметить конкретные направления сельского хозяйства, чтобы были успешные примеры и чтобы они были заразительными», - заключил Премьер-министр. Он заверил, что Правительство открыто для обсуждения всех инициатив и государство будет интенсивно и предметно поддерживать занимающихся сельским хозяйством, фермеров, сельских жителей, чтобы они достигли того логического уровня, который поставило перед собой государство.

В связи с Днем работника сельского хозяйства, а также за успехи в сфере сельского хозяйства Карен Карапетян наградил памятными медалями Премьер-министра РА учредительного директора ООО «Гнтуник» Карена Егиазаряна, исполнительного директора ООО «Голден Грейп Армас» Викторию Асланян, директора ООО «Ва и В агроцентр» Мамикона Казаряна, исполнительного директора ООО «Бозоян» Джона Погосяна и фермера общины Каракерт Армавирской области Гнуни Антоняна. Группа фермеров также поощрена благодарственными грамотами Премьер-министра РА.