Суббота, 11 ноября

Экономика

Премьер-министру представили ход работ по созданию свободной экономической зоны в Мегри



На состоявшемся сегодня у Премьер-министра Карена Карапетяна совещании были обсуждены вопросы, касающиеся работ по созданию свободной экономической зоны в Мегри.

Министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян доложил Премьер-министру о ходе выполнения работ, представил осуществляемые на месте мероприятия.

Подчеркнув важность программы для развития экономики РА, Премьер-министр Карен Карапетян поручил продолжить держать в центре внимания процесс создания свободной экономической зоны и осуществлять все мероприятия в соответствии с установленным графиком.


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