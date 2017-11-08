Премьер-министру представили ход работ по созданию свободной экономической зоны в Мегри

На состоявшемся сегодня у Премьер-министра Карена Карапетяна совещании были обсуждены вопросы, касающиеся работ по созданию свободной экономической зоны в Мегри.



Министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян доложил Премьер-министру о ходе выполнения работ, представил осуществляемые на месте мероприятия.



Подчеркнув важность программы для развития экономики РА, Премьер-министр Карен Карапетян поручил продолжить держать в центре внимания процесс создания свободной экономической зоны и осуществлять все мероприятия в соответствии с установленным графиком.