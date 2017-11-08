Событие, изменившее мир, случилось ровно 100 лет назад

Историки до сих пор спорят о значении Русской революции. Но что думают о революции сегодня в странах, на которые революция повлияла сильнее всего? Мы задали вопрос прохожим на улицах бывших советских столиц.

Кто больше всех выиграл от революции, а кто больше всех пострадал?

Для вашей страны революция в конечном оказалась полезна или вредна?

Если бы революция провалилась, что бы было с вашел страной сегодня?

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