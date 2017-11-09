Дальнобойщики устроили бойкот из-за поборов на границе России и Азербайджана

На таможенном терминале «Виадук» в Дагестане дальнобойщики, перевозящие грузы между Россией и Азербайджаном, объявили бойкот таможенникам. Они обвиняют их в систематическом вымогательстве взяток.

По информации РИА «Дербент», дальнобойщики отказались исполнять сложившиеся ранее условия проезда границы – платить таможенникам по 4,7 тысячи рублей, а фитосанитарной службе – по 5 тысяч рублей. Таможенники утверждают, что речь идет о законных пошлинах. Однако водители возражают, что при оплате этих «пошлин» никто не выдает им никаких квитанций или чеков.

Некоторые дальнобойщики утверждают, что в последнее время давление таможни усилилось. Якобы таможенники стали требовать, чтобы водители платили по 80 тысяч рублей за разгрузку фур при досмотре. Когда дальнобойщики договорились разгружать фуры своими силами, таможенники выразили недовольство. Это и послужило причиной для эскалации конфликта.

По неподтвержденным данным, двоих сотрудников таможни уже задержали по подозрению в получении взяток. Также сообщается об увольнении двух сотрудников. На ситуацию обратил внимание временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Владимир Васильев. Он поручил премьер-министру Рамазану Джафарову выяснить причину затора на таможне и принять меры для обеспечения бесперебойного пропуска через границу. Кроме того, сообщается, что 2 ноября на таможенный пост прибыла комиссия из Москвы. Члены комиссии проводят расследование по жалобам дальнобойщиков.

3 ноября в Дербенте состоялся Большой этнографический диктант. В этом мероприятии должен был принять участие Васильев – но он отменил свой визит. По мнению местных журналистов, это может быть связано с необходимостью участия главы республики в решении проблем на таможне.

По данным РИА «Дербент», на фоне всех этих событий таможенники и сотрудники фитосанитарной службы начали работать быстро и без взяток. Тем не менее, на таможенном посту скопилось слишком много фур, и окончательно очередь может быть ликвидирована лишь к понедельнику. При этом многие фуры перевозят скоропортящиеся продукты.

Представитель организации «Союз дальнобойщиков Дагестана» Магомед Курамагомедов рассказал журналистам: «Подготовка такого бойкота – это не вопрос одной или двух недель, мы больше месяца подготавливали это с нашими водителями, и не только с нашими, нас поддержали и азербайджанские дальнобойщики. Грузоперевозчики – самое уязвимое звено в транспортном бизнесе, мы хотим положить конец одной из несправедливостей в нашей работе – коррупции».

occrp.org