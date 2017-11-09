79 миллионов драмов на новый лифт для мэрии, 14 миллионов – на охрану памятников

Мэрия Еревана представила на обсуждение правительства проект бюджета 2018 года. Проектом предусмотрено выделить 78 млн 934 тыс. драмов на замену аварийного лифта мэрии на новый, а также приобретение и установку новой охлаждающей системы. И это в том случае, когда на приобретение аппаратуры для организаций сферы здравоохранения будет выделено 400 тыс. драмов, на организацию отдыха для детей из необеспеченных семей – 6,4 млн драмов, на организацию похорон одиноких лиц - 31,4 млн драмов. Далее. На развитие туризма в Ереване предсмотрено всего 55 млн драмов, на обеспечение доступности общественного транспорта для слепых, оснащение остановок системой автоматического оповещения – 5 млн драмов, а на восстановление и охрану памятников и культурных ценностей – всего 14 млн драмов.

Замена поврежденных в результате ДТП, старых и требующих больших расходов служебных автомобилей новыми обойдется мэрии в 20 млн драмов.

Согласно проекту, бюджет 2018 г. будет иметь дефицит в размере 48 млн драмов, так как расходы составят 80 млрд 237 млн 969 тыс., а поступления - 80 млрд 189 млн 696 тыс. драмов.

В будущем году власти города собирается узаконить большое число самовольно построенных домой и строений, что может обеспечить доход в размере 240 млн драмов. Вдвое меньшую сумму удастся получить от выдачи разрешений на строительство новых строений.

Доходы от применения органами местного самоуправления средств обеспечения ответственности за административные правонарушения составят 460,1 млн драмов, 280 млн из которых образуются за счет средств обеспечения ответственности за неуплату платежей за автопарковку.

6,4 млрд предусматривается направить на выплату зарплат, 758,5 млн – на награждения и денежные поощрения. Расходы на обезвреживание бродячих животных составят 114,6 млн драмов.

Установка флагов обойдется налогоплательщикам в 45 млн драмов.

В проекте бюджета говорится, что мэрия выделит 14 млн драмов на “присвоение международного рейтинга Еревану”. В 2016 г. столичные власти заключили договор с международным рейтинговым агентством Fitch, который предусматривает пересмотр рейтинга дважды в год.

Оказывается, на организацию автостоянок, иными словами, на очерчивание красной краской мест для парковки автомобилей и установку щитов из общинного бюджета будет выделено 444 млн драмов.