Газеты “Республика Армения” и “Айастани Анрапетутюн” будут присоединены к госагентству “Арменпресс”

На заседании 9 ноября правительство РА одобрило проект решения, которым газеты “Республика Армения” и “Айастани Анрапетутюн” (“Республика Армения”) будут присоединены к ЗАО “Арменпресс”.

Необходимость объединения трех изданий обусловлена частичным совпадением их функций, а также тем, что в результате реорганизации удастся сконцентрировать ресурсы для более эффективной организации работ, отмечается в проекте.

“Кроме того, присоединение ЗАО позволит сэкономить бюджетные средства, оптимизировать дублирующие функции", - считают авторы документа.

Другим решением правительства государственная некоммерческая организация “Центр информации и анализа” будет присоединена к государственной некоммерческой организации “Центр общественных связей и информации”, что также позволит сэкономить средства госбюджета.