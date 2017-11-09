Бизнес семьи Камо Ареяна: на заседании совета старейшин вице-мэр говорил о каком-то “рае”

Камо Ареян занимает должность вице-мэра Еревана уже 14 лет – с 2003 г. по сей день. Заместителем мэра он был и в 1997-2001 гг.

В последнее время Ареян оказался в центре внимания прессы. На состоявшемся 11 октября заседании совета старейшин столичной мэрии первый заместитель градоначальника позволил себе оскорбительные выражения в адрес членов оппозиционной фракции “Страна абрикоса”: “Если жизнь в вас разрушается, если вы решили превратить свою жизнь в ад, то я убежден, что Бог отправил вас в ад по свидетельству о недоразвитости. Мы не собираемся доставлять вас в рай, и перед тем, как открывать свою пасть, отдайте себе отчет перед мэром и нашей работой в том, что вы лишитесь и этой доли рая”.

Это слова вице-мэра означают следующее: мы в раю, вы в аду, не мешайте нам. А теперь попытаемся разобраться, что имел в виду заместитель мэра под “раем”.

Как высокопоставленный чиновник Камо Ареян представляет в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц декларацию об имуществе и доходах.

Начиная с 2011 г. существенных изменений в доходах Ареяна нет. По сравнению с 2011 г. его зарплата увеличилась на 1 млн драмов. В качестве дохода в декларации указана только зарплата, которую вице-мэр получает в мэрии.

Аналогичная ситуация и с денежными средствами Ареяна – в декларации указаны маленькие суммы.

Согласно этому же документу, у вице-мэра нет собственного автомобиля, есть только одна квартира.

Коммерческие компании жены и сыновей Камо Ареяна

Жена вице-мэра Арменуи Арутюнян является акционером и руководителем нескольких коммерческих компаний. Ей принадлежит ООО “Армане Еркир”, которое, согласно госреестру, было основано в 2007 г. Сфера деятельности этой компании – туризм, кроме того, она оказывает услуги в рамках соцпакета.

ООО “Модд Ивенц” было основано в 2010 г. 40% компании принадлежат Шушаник Арутюнян, сестре Арменуи Арутюнян. Директором “Модд Ивенц” со дня основания по настоящее время является Арменуи Арутюнян. Компания была создана на основе армяно-французского сотрудничества. “Модд Ивенц” организует корпоративные мероприятия.

С этой целью компания арендовала даже музеи-заповедники: в 2012 г. – территорию языческого храма Гарни, в 2013-ом – территорию храма “Звартноц” и т.д.

“Модд Ивенц” разворачивает деятельность и за пределами Армении. Организация имеет офисы в Лос-Анджелесе, где занимается организацией свадеб, крестин, форумов, бизнес-визитов. Мероприятия организуются также в Лондоне и других городах.

В 2001 г. Арменуи Арутюнян основала ООО “Газпа”. Жена вице-мэра была акционером компании до 2007 г., после чего компания перешла к жителю Еревана Сейрану Абовяну.

ООО “Мод Арт” принадлежит старшему сыну Камо Ареяна Мгеру Ареяну. Компания занимается организацией развлекательных мероприятий и досуга. Мгер Ареян является единственным акционером и директором “Мод Арт”. Он работал также в компании “Валлекс Групп” (Vallex Group).

Мгер Ареян был студентом фонда “Луйс”. С 16 лет учился в Школе регентов в Таиланде. В своей биографических данных он рассказал, что до поступления в это учебное заведение учился в Армении, где сменил три школы. Однако с целью получения более качественного образования Мгер отправился в Таиланд.

Младший сын вице-мэра, Ваагн Ареян, в 2016 г. стал частным предпринимателем. Мы попытались узнать в администраации К.Ареяна, служили ли его сыновья в армии. Делопроизводитель посоветовала нам обратиться в информационный отдел. Мы направили запрос начальнику управления информации и связей с общественностью мэрии Еревана и получили ответ, в котором говорилось: “Ваш запрос не имеет никакого отношения к функциям и полномочим мэрии Еревана”.

Из этого можно предположить, что сыновья Ареяна не служили в армии, в противном случае администрация ответила бы на этот вопрос.

Имущество Арменуи Арутюнян

Судя по декларации жены Камо Ареяна, она богаче своего мужа. Арменуи Арутюнян задекларировала зарплату из двух источников и дивиденды от коммерческой компании.

Что касается денежных средств, то здесь преобладают суммы в долларах. В 2011 году А.Арутюнян за 12 млн драмов купила автомобиль “HYUNDAI TUCSON IS 35 2.0 AT”.

Отметим, что сыновья Камо Ареяна никогда не представляли деклараций. По закону РА “Об общественной службе” до 1 июля с.г. совершеннолетние, неженатые и проживающие совместно дети должностного лица должны были ппредставлять декларации. Комиссия по этике не имела механизмов для проверки и довольствовалась информацией о составе семьи, которую представлял чиновник.