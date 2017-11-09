Неожиданное «прозрение» казахстанского экс-министра нефти

Когда журналисты поинтересовались, числится ли Сауат Мынбаев совладельцем компании, заработавшей миллионы на нефтегазовых сделках с Казахстаном в пору, когда он был министром нефти республики, ответ занял одно предложение.

«Сауат Мухаметбаевич Мынбаев не является учредителем или акционером Meridian Capital Limited», — заявили в государственной нефтегазовой компании «КазМунайГаз», которую он сейчас возглавляет.

Однако это утверждение прозвучало еще на прошлой неделе, когда журналисты завершали анализ 6,8 миллиона внутренних документов юридической фирмы с Бермудских Островов, которые конфиденциально были переданы немецкой газете Süddeutsche Zeitung и затем оказались в распоряжении журналистов-расследователей разных стран мира.

В массиве документов журналисты OCCRP обнаружили доказательства того, что Мынбаев и группа влиятельных банкиров в 2002 году основали компанию Meridian Capital Limited, ставшую финансовой империей с активами на миллиарды долларов благодаря бурно развивающейся нефтяной отрасли Казахстана. Компания росла одновременно с тем, как Мынбаев занимал пост министра нефти или главы государственной нефтегазовой компании.

Информация была обнародована в воскресенье как часть «бермудской утечки», прозванной «Файлы райских островов». Данные позволяют по-новому взглянуть на то, как персоны, обладающие толстыми кошельками и влиянием, тайно перемещают деньги по всему миру.

Когда сведения о Meridian стали достоянием гласности, Мынбаев неожиданно «вспомнил», что имеет отношение к компании.

«Я указал свою долю собственности в Meridian Capital в налоговой декларации, которую я подавал в течение многих лет, как и положено госслужащему, и я никогда не скрывал этого», — заявил он во вторник в беседе с радио «Свободная Европа».

Но даже если Мынбаев и декларировал акции Meridian, то ведение от лица Казахстана переговоров по нефтяным сделкам и одновременное владение долей в нефтяной компании как минимум представляют собой конфликт интересов.

Об этом конфликте интересов он никогда не заявлял, даже в компании «КазМунайГаз», которой до сих пор руководит.

По одним из данных за 2006 год, на тот момент Meridian стоил три миллиарда долларов, однако компания окружена столь плотной завесой секретности, что обо всех ее инвестициях, вероятно, не удастся узнать никогда. При этом Meridian даже не имеет собственного интернет-сайта.

Впрочем, судя по документам утечки, в 2006 году Мынбаев владел в Meridian вторым по объему пакетом акций — 18,75 процента. Шесть других совладельцев в свое время занимали руководящие должности в «Казкоммерцбанке» — четвертом по размерам банке на пространстве бывшего СССР.

Также, согласно ранее полученным OCCRP другим конфиденциальным данным, этот банк одобрял для Meridian кредиты, на которые компания финансировала целый ряд проектов. При этом в случае неудачи проекта убыток перекладывался на баланс банка. В итоге государству как минимум дважды пришлось оказывать банку срочную финансовую помощь.

Сколько всего государству пришлось потратить, чтобы спасти банк и покрыть его проблемные сделки, возможно, узнать не удастся, но казахстанским налогоплательщикам это могло обойтись в миллиарды долларов.

В целом по мере того, как положение «Казкоммерцбанка» ухудшалось, дела у Meridian шли в гору. Уже через три года после создания компания выплачивала своим акционерам дивиденды на миллионы долларов.

Неясно, сколько Мынбаеву принесло участие в Meridian, но наверняка речь идет о миллионных суммах.

К примеру, известно, что Ян Коннор, единственный совладелец Meridian не из числа граждан Казахстана, имел такой доход, что планировал переехать в Монако, чтобы снизить свои налоговые платежи.

Это выяснилось из протокола встречи в мае 2005 года, которую он провел с представителями своего банка, HSBC, на Лазурном побережье Франции.

На той встрече Коннор оценил все активы компании в 1,2 миллиарда долларов и сообщил, что в предыдущем месяце получил от нее девять миллионов долларов дивидендов.

Вот почему совладельцам Meridian так нужна была секретность, которую могли предоставить Бермудские Острова. Островное государство не требует от компаний раскрывать имена своих собственников.

И, возможно, именно поэтому еще в минувшую среду Мынбаев заявлял, что не имеет ничего общего с Meridian, но вдруг «вспомнил», что имеет долю в этой многомиллиардной компании — вспомнил спустя два дня после публикации доказывающих этот факт «Файлов райских островов».

Сауат Мынбаев, председатель правления казахстанской нефтегазовой компании «КазМунайГаз». (Фото: веб-сайт «КазМунайГаз»)

occrp.org