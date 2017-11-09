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ОбразованиеՕбщество

Лицензия на телеигру “Что? Где? Когда?” будет куплена за счет студенческих пособий



По предложению министерства образования и науки РА в этом году на приобретение лицензии и показ в эфире армянской телекомпании российской телеигры “Что? Где? Когда?” из госбюджета будет выделено 17 млн драмов. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства. В проекте решения отмечается, что сумма будет перечислена ООО “Пи-Арт”.

В документе, который представил в правительстве министр образования Левон Мкртчян, отмечается, что телепроект осуществляется в Армении уже 15-й год, однако не каждый год лицензия на телеигру обходилась в такую сумму.

Предыдущие решения кабмина подтверждают, что в последние годы лицензия, выдаваемая российской телекомпанией “Игра ТВ”, подорожала: в 2011 г. она стоила 10,5 млн драмов, в 2013 и 2014 гг. – 12 млн, в 2017 г. – уже 17 млн. В проектных документах повышение стоимости не было обосновано.

Цель организации телеигры, как отмечается в проекте решения, - обеспечение “последовательного развития интеллектуального движения”, “повышение уровня знаний в обществе”.

Однако в начале года стоимость лицензии не была предусмотрена отдельной строкой. В этом году выделенные на организацию игры 17 млн драмов образовались за счет экономии средств для программы “Предоставление студенческих пособий по линии среднего специального образования”. А сэкономить удалось за счет “сокращения среднегодовой численности учащихся  вследствие приема меньшего числа абитуриентов”.

Получается, что “интеллектуальное движение последовательно развивается” на фоне сокращения в Армении числа желающих получить образование. Причем сокращается число не только поступающих в средние специальные учебные заведения, но и в вузы. В 2016 г. 17 млн драмов на покупку этой лицензии были выделены из бюджета опять-таки студенческий пособий, выплачиваемых в рамках “Программы высшего и послевузовского профессионального образования”. 


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Комментарии (1)
1. Նազելի Հովաննիսյան14:50 - 10 ноября, 2017
Երկրի ահագնացնող կարիքները հոգալու համար միշտ գումար չկա: Ինչ ծախսող կառավարություն ասես լավ տեսնես իրենք ու իրենց զավակները դիտում են այս հեռուստախաղը որ դեռ միհատ էլ երկրի հարկատուների գումարներ ծախսում են ռուսապաշտության ու երբ սահմանին հնչի կրակոչ կրկին գումար չիլինի.... բավական էլի :
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