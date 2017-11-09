Лицензия на телеигру “Что? Где? Когда?” будет куплена за счет студенческих пособий

По предложению министерства образования и науки РА в этом году на приобретение лицензии и показ в эфире армянской телекомпании российской телеигры “Что? Где? Когда?” из госбюджета будет выделено 17 млн драмов. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства. В проекте решения отмечается, что сумма будет перечислена ООО “Пи-Арт”.

В документе, который представил в правительстве министр образования Левон Мкртчян, отмечается, что телепроект осуществляется в Армении уже 15-й год, однако не каждый год лицензия на телеигру обходилась в такую сумму.

Предыдущие решения кабмина подтверждают, что в последние годы лицензия, выдаваемая российской телекомпанией “Игра ТВ”, подорожала: в 2011 г. она стоила 10,5 млн драмов, в 2013 и 2014 гг. – 12 млн, в 2017 г. – уже 17 млн. В проектных документах повышение стоимости не было обосновано.

Цель организации телеигры, как отмечается в проекте решения, - обеспечение “последовательного развития интеллектуального движения”, “повышение уровня знаний в обществе”.

Однако в начале года стоимость лицензии не была предусмотрена отдельной строкой. В этом году выделенные на организацию игры 17 млн драмов образовались за счет экономии средств для программы “Предоставление студенческих пособий по линии среднего специального образования”. А сэкономить удалось за счет “сокращения среднегодовой численности учащихся вследствие приема меньшего числа абитуриентов”.

Получается, что “интеллектуальное движение последовательно развивается” на фоне сокращения в Армении числа желающих получить образование. Причем сокращается число не только поступающих в средние специальные учебные заведения, но и в вузы. В 2016 г. 17 млн драмов на покупку этой лицензии были выделены из бюджета опять-таки студенческий пособий, выплачиваемых в рамках “Программы высшего и послевузовского профессионального образования”.