В Армении пять пещер сданы в аренду

23 марта этого года министерство культуры Армении сообщило о том, что с целью развития спелеотуризма будет объявлен конкурс на аренду пещер, являющихся недвижимыми культурно-историческими памятниками. Для аренды были предложены пещеры Магеллана, “Арени-1” (Птичья), Медвежья, Мозрова и “Каменные ворота”.

Итоги конкурса были подведены 20 октября. В аренду сданы все представленные на конкурс пещеры. Их эксплуатация, по всей видимости, начнется с будущего года, в зависимости от темпов подготовительных работ арендующих организаций.

Часть археологов была против этого решения. Они утверждали, что это культурно-исторические ценности, и человеческий фактор может оказать на них отрицательное воздействие. Между тем государство в качестве основной цели своего решения отмечало охрану пещер и их использование в туристических целях.

Две из пяти пещер сданы в аренду Фонду сохранения дикой природы и культурных ценностей, предложившему самую высокую арендную плату и самый большой объем инвестиций.

Пещера Магеллана

Находящаяся в ущелье Урпи Вайоцдзорскойобласти пещера Магеллана сдана в аренду ООО “Инкар”. Компания обязалась платить за аренду 200 тысяч драмов в год, осуществить инвестиции в размере 14 млн драмов. “Инкар” подавала заявку на участие в конкурсе на аренду этой пещеры и в 2015 г., однако министерство охраны природы не представило положительное заключение по проекту компании, отметив, что заключение экологической экспертизы было выдано в 2011 г. сроком на год.

Пещера Магеллана – одна из самых больших в Армении. Она исследована только до глубины 1,7 км. Имеет сформированную с древнейших времен экосреду, богатое биоразнообразие, слои, содержащие важнейшие палеонтологические и археологические находки. Это занесенное в Красную книгу фауны РА уникальное природное место, где обитают включенные в Красный список Международного союза охраны природы ( IUCN) нескольких видов летучих мышей.

Медвежья пещера

Находящаяся в общине Гнишик Вайоцдзорской области Медвежья пещера сдана в аренду Фонду охраны дикой природы и культурных ценностей. Арендная плата Фонда составит 200 тысяч драмов в год, объем инвестиций – 41.750.000 драмов.

Медвежья пещера – одна из самых больших в Армении. Она является основным местом обитания занесенных в Красную книгу фауны РА южных подковоносов.

“Каменные ворота”

Пещеры “Каменные ворота” в Арагацотнской области сдана в аренду ООО “Средневековый этнокультурный музейный комплекс “Ахдз” и консорциуму “Производственный кооператив “Артемис”. Консорциум будет платить за аренду пещеры 150 тысяч драмов в год и осуществит инвестиции на сумму 11.330.000 драмов. Компания “Средневековый этнокультурный музейный комплекс “Ахдз” была основана в июне этого года Ареном и Ашхен Шагинянами, детьми председателя Союза спелеологов Самвела Шагиняна.

“Каменные ворота” – памятник раннего и позднего средневековья. В 16-18 вв. в пещере были сделаны углубления, которые служили укрытиями и тайниками-складами для хранения продуктов питания.

Пещера “Арени-1”

Для этой пещеры, находящейся в селе Арени Вайоцдзорской области, на берегу реки Арпа, обещан самый крупный объем инвестиций – 96 млн драмов. Инвестиции должен осуществить консорциум “Пещера “Арени-1”. Годовая арендная плата составит 250 тысяч драмов. Как сообщили в министерстве культуры, в состав консорциума входят американская организация “The foeller renaissance foundation” и Армянский фонд сохранения биоразнообразия винограда и традиционного виноделия.

Как сообщили в посольстве США в РА, пещера благоустроена за счет гранта американского правительства. На состоявшемся 19 сентября открытии пещеры присутствовали посол США в Армении Ричард Милс и министр культуры Армении Армен Амирян.

“Арени-1” состоит из нескольких залов. В первом зале находится комплекс по производству вина, датируемый началом 4-го тысячелетия до н.э. Он считается самым древним из найденных на сегодняшний день подобных производств. В этой пещере была обнаружения и самая древняя в мире обувь, которой около 6 тысяч лет.

Пещера Мозров

Пещера Мозров находится в одноименной местности в области Вайоц дзор. Заявки на ее аренду подали ООО “Тиезерк” и Фонд сохранения дикой природы и культурных ценностей. Пещера Мозров также передана в аренду Фонду, который предложил самый большой объем инвестиций и наиболее высокую арендную плату. Фонд обещал инвестировать 38 млн драмов и выплачивать 200 тыс. драмов в год.

Пещера Мозров имеет гидротермальное происхождение. Ее стены и своды покрыты корой кристаллов кальцита, имеются сталактиты. Время от времени здесь поселяются большие подковоносы (Rhinolophus ferrumequinum) и усатые ночницы( Myotis mystacinus) .

Как пещеры были представлены для арендования

Изучение возможностей использования пещер в туристических целях началось 3 июня 2015 г. по решению премьер-министра. Была создана рабочая группа. Уже в декабре программа мероприятий по обеспечению эффективного использования пещер была представлена на утверждение правительства.

Тогда для сдачи в аренду была выбрана пещера Магеллана в Вайоцдзорской области.

15 марта 2016 г. министерство опубликовало приглашение на участие в конкурсе, однако 16 мая 2016 г. конкурсная комиссия аннулировала конкурс в связи с отсутствием заявок.

Тогда было решено пополнить список пещер, подлежащих сдаче в аренду, пещерами Медвежья, Мозров, “Арени-1”, Магеллана и “Каменные ворота”.

Была создана межведомственная комиссия, разработаны требования и условия надлежащего сохранения пещер.

Минимальные требования к аренде пещер

Межведомственная комиссия установила минимальные требования к аренде пещер.

Минимальными требованиями к инвестиционной программе являлись наличие исследования о природно-климатических условиях в пещере, ее экосистеме, флоре и фауне, а также исследование о предусмотренных и осуществляемых мероприятиях по охране историко-культурных памятников и исторической среды (разведка, раскопки и т.д).

Арендующая организация должна была представить исследование о человеческом вмешательстве в пещеру, о том, как будет ограничено число посетителей.

Кроме того, требовалось наличие информации о том, какую часть полученной прибыли организация собирается инвестировать в соседние общины.

Обязательным условием было представление программы обеспечения возможного привлечения местных и иностранных инвесторов, графика финансовых инвестиций, данных о количестве свободных рабочих мест и средней зарплате работников, о планах организации на первые пять и последующие 20 лет аренды.

Фото: vahemart.livejournal.com, navasardtours.com, armgeo.am, newsarmenia.am, onewaytour.com