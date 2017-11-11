На линии соприкосновения сохранялось относительное спокойствие

В период с 5-го по 11-е ноября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск сохранялась относительно спокойная оперативная обстановка. Об этом сообщает министерство обороны Республики Арцах.

“В указанный период противник нарушил режим прекращения огня около 200 раз, произведя в направлении армянских позиций 2300 выстрелов из стрелкового оружия. Подразделения Армии обороны полностью контролируют ситуацию на передовой и продолжают уверенно нести боевое дежурство”,- говорится в сообщении МО РА.