На армянском рынке мобильной связи спад углубляется, объемы уплачиваемых налогов сокращаются

В Армении спад в сфере мобильной связи постепенно углубляется. По последним данным, в январе-сентябре этого года прибыль от мобильной связи составила 46,7 млрд драмов. Согласно Национальной статистической службе, в тот же период 2016 г. этот показатель снизился на 24.5%.

Спад на рынке сотовой связи начался в 2014 г. В Армении, как и во всем мире, операторы сотовой связи – во всяком случае пока! – проигрывают в борьбе с услугами ОТТ (англ. Over the Top)

В 2014 г. сокращение прибыли в сфере мобильной связи составило 3,1%, в 2015-ом – 8,8%, в 2016-ом – 16%.

Сложившаяся ситуация негативно влияет на общую прибыль на телекоммуникационном рынке. И хотя прибыль компаний на рынке Интернета увеличивается, влияние не настолько велико, чтобы общий показатель телекоммуникационной сферы проявлял тенденцию к росту. При этом надо учитывать, что три оператора сотовой связи являются также лидерами в сфере оказаниия Интернет-услуг.

За первые десять месяцев этого года прибыль в сфере общей связи составила около 107,8 млрд драмов, из них 101,5 млрд обеспечила телекоммуникационная сфера. По сравнению с тем же периодом прошлого года прибыль сократилась на 5,8%, а прибыль конкретно от телекоммуникаций – на 6,0%.

Если рассмотреть только телекоммуникационную сферу, то в январе-сентябре от Интернет-услуг было получено 33,3 млрд драмов, а от услуг мобильной связи – 46,7 млрд. Как мы уже отметили, прибыль на рынке мобильной связи по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилась на 24,5%, тогда как в сфере Интернета был зарегистрирован рост на 38.2% .

Две ведущие компании сократили объемы уплачиваемых налогов

Две из трех компаний, оказывающих услуги мобильной связи в Армении, – “МТС Армения” (бренд VivaCell-MTS) и “АрменТел” (Beeline) – в этом году сократили объемы уплачиваемых в госбюджет налогов.

Так, в январе-сентябре “МТС Армения” заняла 12-е место в списке 1000 крупных налогоплательщиков. Сумма уплаченных этой компанией налогов составила 7,5 млрд драмов. По сравнению с тем же периодом 2016 г. этот показатель снизился более чем на 3,2 млрд драмов, или на 30,2%, а позиция “МТС Армения” в списке крупных налогоплательщиков ухудшилась на пять пунктов.

На этот раз “АрменТел” заняла в этом списке 14-е место, заплатив налогов на сумму 6,8 млрд драмов. Это меньше на 2,3 млрд драмов, или на 25,4%. В результате компания уступила свои позиции на 4 пункта.

А вот компания “Юком” увеличила объем уплачиваемых налогов. В январе-сентябре этого года компания заняла 16-е место в списке 1000 крупных налогоплательщиков. Объем налогов составил 4,7 млрд драмов, а рост по сравнению с тем же периодом прошлого года – 1,6 млрд, или 52,5%. В списке крупных налогоплательщиков компания “Юком” заняла в прошлом году 25-ю горизонталь.

За первые девять месяцев этого года общая сумма налогов, уплаченных тремя операторами сотовой связи, составила 18,98 млрд драмов. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель уменьшился на 3,95 млрд драмов, или на 17,2%.