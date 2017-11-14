Зарегистрированная в Венгрии компания держит в секрете стоимость оказанных ею услуг

В мае этого года в Армению были приглашены председатель и несколько представителей зарегистрированной в Венгрии организации “Arton Capital”. Министерство экономического развития и инвестиций РА распространило пресс-релиз об этом визите, который был озаглавлен “Сотрудничество между министерством и организацией “Arton Capital” будет способствовать привлечению иностранных инвестиций”.

Уже несколько месяцев мы пытаемся выяснить, во сколько обошлось это сотрудничество. Стоимость заключенного с “Arton Capital” договора не называет Hetq.am ни министерство экономического развития и инвестиций, ни сама компания. Как выяснилось из адресованного нам ответа, в договоре предусмотрен пункт о неразглашении стоимости.

В Венгрии “Arton Capital” обвинили в оказании услуг по “непомерно высоким” ценам.

Именно венгерский опыт дал нам повод заинтересоваться деятельностью “Arton Capital” в Армении.

Согласно занимающемуся расследованиями венгерскому изданию Atlatszo, “Arton Capital” принадлежит к числу тех компаний, которые в рамках правительственной программы предоставляли иностранцам вид на жительство через гособлигации (резидентские облигации). В статье отмечалось, что желающие участвовать в этой программе заплатили 300 тысяч евро, после чего получили возможность обратиться для получения вида на жительство (резидентство). Облигации продавались правительством не напрямую, а через посреднические компании, одной из которых была “Arton Capital”. Прибыль компании от продажи каждой облигации составляла около 29 тысяч евро.

Однако основное внимание авторы статьи уделили не описанию программы. В апреле 2017 г. находящийся в центре Будапешта офис “Arton Capital” подвергся нападению, после чего появилась информация о том, что из офиса похитили 1,9 млн евро. Согласно официальному сообщению, пропал также компьютер, содержавший важную информацию о программе продажи облигаций.

Офис “Arton Capital” в Будапеште, источник

По сообщению источников СМИ, в действительности это было самоограбление, а не настоящее преступление. “Версия самоогрбления представляется более достоверной, когда узнаешь, что следователи не обнаружили связь между этим ограблением и какой-либо известной преступной группировкой или преступниками, специлизирующимися во взломе сейфов”,- говорится в статье.

Atlatszo считает дело щекотливым в политическом плане, отмечая, что правоохранительные органы не заинтересованы в проведении следствия.

Доклад о венгерской программе опубликовал Инвестиционный миграционный совет (IMC) совместно с антикоррупционной программой “Транспаренси Интернейшнл”.

Изучение показало, что данная программа способствует не развитию экономики Венгрии, а обогащению нескольких влиятельных в политическом плане лиц и сотрудничающих с ними компаний, в том числе “Arton Capital”.

Основные бенефициары программы - офшорные компании, являющиеся посредниками между Агентством управления долгом при правительстве Венгрии и инвесторами.

“Стоимость их услуг, как правило, очень высока, а получающие прибыль конечные бенефициары обычно не выявляются”,- пишет издание.

“Arton Capital” выступила с возражениями по поводу отдельных положений статьи, после чего компании была предоставлена возможность высказать свою позицию, однако она отказалась.

Пресс-секретарь “Arton Capital” Руперт Райт (Rupert Wright) в ответе на запрос Hetq.am сообщил, что компания решительно опровергает результаты доклада. Райт также отметил, что они связались с организацией “Транспаренси Интернейшнл” и предложили пересмотреть содержащиеся в докладе фактические неточности. “Это предложение не нашло ответа”,- пишет Руперт Райт.

Представитель “Arton Capital” также сообщил, что они оплатили услуги британской юридической компании “Шиллингс” по защите их интересов и репутации. К своему ответу Руперт Райт приложил документ, подготовленный компанией “Шиллингс”, в котором “подробно излагались опровержения отдельных положений доклада”.

На наш вопрос, существует ли договор или соглашение по программе Армении и какая сумма предусмотрена для оплаты работ, Райт сообщил: “Договор был подписан с Международным центром развития миграционной политики в марте 2017 г. По коммерческим причинам и на основании существующих в договоре пунктов о конфиденциальности стоимость договора мы не обсуждаем”.

Сумма, уплаченная из бюджета ЕС, является коммерческой тайной

Представители “Arton Capital” находились в Армении в рамках программы “Содействие миграции и управлению границами”, которая осуществляется при финансировании Евросоюза. В нашей стране эту программу реализует Международный центр разработки миграционной политики. Это значит, что сумма, которая держится в секрете, была уплачена “Arton Capital” из средств ЕС.

Программа “Содействие миграции и управлению границами” имеет свой официальный сайт, на котором в сентябре этого года была размещена официальная информация о работе “Arton Capital”. По положению на 12 сентября организация подготовила и представила доклад, посвященный проекту “Предоставление гражданства в обмен на инвестиции” для Армении.

“В оценочном докладе организация “Arton Capital” с целью привлечения пассивных инвестиций богатых иностранных граждан предлагает предоставить им вид на жительство, а затем и гражданство. Ключевыми элементами программы являются разработка инвестиционных вариантов, финансовое и материальное соответствие, маркетинг. Особое место в докладе уделено сильным и слабым сторонам проекта, возможностям и рискам, представлены также стратегии смягчения факторов риска. Согласно прогнозам, проект может стать стабильным источником прямых иностранных инвестиций, прогнозируемая чистая прибыль от которых составит свыше 100 млн долларов США в разрезе 6 лет”,- отмечает официальный сайт программы.

Фактически функция “Arton Capital” состояла в подготовке этого доклада. В ответ на запрос Hetq.am компания сообщила: “Arton Capital” уже выполнила задание и официально представила доклад о предложениях клиенту, который переводит его на армянский язык”.

Тем не менее, стоимость договора не назвала ни компания, ни министерство экономического развития и инвестиций. Заместитель министра Тигран Хачатрян указал лишь на международный опыт компании.

Стоимость оказанной “Arton Capital” услуги не разгласил и руководитель реализующего программу армянского офиса Международного центра разработки миграционной политики Карел Хофстран. По его словам, договор с “Arton Capital” был заключен после проведения конкурса, в котором участвовало несколько консалтинговых компаний.

“Компания "Arton Capital” была выбрана с учетом конкурентоспособной цены и имеющегося у нее опыта. Надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к тому, что я не могу назвать точную сумму договора, которая для международной консалтинговой компании является весьма конкурентоспособной”,- ответил Карел Хофстран.

На главном снимке: встреча с представителями компании “Arton Capital” в министерстве экономического развития и инвестиций РА