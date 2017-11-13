Из-за зарплат депутатов НС удержали из-за их отсутствия на заседаниях постоянных комиссий

Из зарплат 17 депутатов Национального Собрания произведены удержания за отсутствие на заседаниях постоянных комиссий парламента 6-го созыва. Об этом сообщило управление информации НС в ответ на запрос Hetq.am.

Семеро из них являются членами комиссии по вопросам обороны и безопасности, четверо – комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, трое – комиссии по вопросам европейской интеграции, двое – комиссии по государственно-правовым вопросам и правам человека, один – комиссии по внешним отношениям.

Сумма удержаний колеблется от 24 тысяч до 116 тысяч драмов. Отметим, что наибольшее число отсутствий у депутатов, избранных по рейтинговой системе и занимающихся предпринимательством.

Напомним, что Гагик Царукян, имеющий наибольшее число отсутствий на пленарных заседаниях, не является членом какой-либо комиссии, поэтому в указанном списке его имя отсутствует. Согласно закону-регламенту НС, депутат парламента обязан входить в состав какой-либо комиссии и участвовать в ее заседаниях. Однако есть депутаты, которые могут не быть членами постоянных комиссий. Это руководители парламентских фракций, спикер и вице-спикеры НС.