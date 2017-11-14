Компания нарушает закон, прикрываясь именем главного советника премьер-министра

ЗАО “Финлегал-Консалт”, имеющее отношение к главному советнику премьер-министра РА Карена Карапетяна Айку Давтяну, нарушает закон. Напротив офиса компании, который находися на проспекте Аршакуняц, мэрия Еревана организовала платную автопарковку.

Судя по отсутствию соответствующего знака, компания не заплатила местную пошлину за использование автостоянки, но при этом работники компании, нарушая правила уличного движения, размещают на территории, ограниченной красной линией, различные предметы, тем самым обеспечивая свободные места для автомобилей руководителей ЗАО.

Сегодня я попытался припарковать машину по соседству с офисом “Финлегал-Консалт”, однако территория была заблокирована деревянным ящиком и радиатором отопления. Сотрудник компании попытался помешать мне, заявив, что это парковка офиса главного советника премьера Айка Давтяна. Я поинтересовался, почему отсутствует знак о том, что компания заплатила местную пошлину, получив тем самым право использовать автостоянку. “Знак доставим из мэрии через два дня”,- сказал сотрудник.

Разговор перешел в спор. На вопрос, по какому праву они блокируют автостоянку, представитель “Финлегал-Консалт” заявил: “Блокируем, чтобы такие, как вы, здесь не парковались”. После этого последовала угроза: “Это офис Айка Давтяна. Сейчас сфотографирую номера твоей машины”. Предполагаемый сторож офиса достал мобильный телефон и снял госномер моей машины.

Об инциденте я сообщил сотрудникам Дорожной полиции, отметив, что ЗАО “Финлегал-Консалт” нарушает правила дорожного движения. Чуть позже к офису подъехала патрульная машина, и дорожные полицейские распорядились убрать все мешающие транспортному движению предметы. По ходу выяснилось, что офис главного советника премьер-министра не заплатил местную пошлину.