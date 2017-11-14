Никол Пашинян: “Виген Саргсян и сегодня работает референтом у Сержа Саргсяна”

В парламенте сегодня проходит второе чтение проекта закона “О военной службе и статусе военнослужащего”. На этот раз основным докладчиком является не министр обороны Виген Саргсян, а его первый заместитель Артак Закарян. Последний в своем выступлении сказал, что с учетом общественного интереса к законопроекту в него был включен ряд новых положений.

“Наша цель решить различные проблемы, накопленные в системе обороны за долгие годы, а самое главное – утвердить социальную справедливость и добиться переоценки принципов равенства в вопросе военной службы”,- отметил А.Закарян.

Замминистра обороны напомнил о том, что из списка оснований для освобождения от обязательной военной службы исключена отсрочка от службы на основании получения научной степени, добавив, что для лиц, уже получивших отсрочку, это право сохранится до 2020 г.

Руководитель фракции “Выход” Никол Пашинян в своем выступлении сразу же обратил внимание на отсутствие в зале заседаний министра обороны Вигена Саргсяна. Пашинян коснулся “циничного выступления” главы минобороны во время первого обсуждения законопроекта, которое, по его словам, вызвало многочисленные вопросы.

Депутат напомнил о том, что министр обороны предложил такую службу, которую прошел сам. “То есть Виген Саргсян предлагает тысячам призывников стать референтами Сержа Саргсяна. И свою “политическую деятельность”, и свою “армейскую службу” Виген Саргсян проходил в приемной Сержа Саргсяна. Он и сейчас, занимая пост министра обороны, является референтом. Тот, кто думает, что Виген Саргсян – министр обороны, тот неправильно понимает ситуацию. Он и сегодня работает референтом у Сержа Саргсяна”,- сказал Н.Пашинян.