Парламент принял проект закона РА “О военной службе и статусе военнослужащего”

Парламент Армении 86-ю голосами “за” и 6-ю “против” принял во втором чтении и полностью проект закона РА “О военной службе и статусе военнослужащего”. Как и во время первого голосования, “против” проголосовали только депутаты фракции “Выход”.

До начала голосования депутат “Выхода” Арарат Мирзоян напомнил о том, что к требованию студентов присоединились 120 научных сотрудников и преподавателей вузов, а четверо студентов объявили голодовку. Мирзоян призвал фракции проголосовать против принятия законопроекта, тем самым дав возможность в сжатые сроки доработать документ и представить его в новом виде.

Напомним о том, что проектом закона “О военной службе и статусе военнослужащего” предлагается ужесточить право на получение отсрочки от службы в армии, предоставив его тем молодым людям, которые заключат с министерством обороны договор о прохождении военной подготовки в процессе учебы, а по ее завершении отправятся на военную службу в указанном МО месте и условиях.

Уже несколько дней члены движения “Во имя развития науки” и несколько сотен студентов и научных сотрудников проводят акции протеста против этого законопроекта, а со вчерашнего дня несколько лидеров движения объявили голодовку и заперлись в одной из аудиторий Ереванского государственного университета.