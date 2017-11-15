“Вашему правительству не удается выбрать правильную модель, вы не настолько сильны”: в парламенте обсуждается проект бюджета 2018 г.

В Национальном Собрании началось обсуждение проекта закона РА “О государственном бюджете 2018 г.”. В зале заседаний находятся премьер-министр и члены правительства.

Руководитель оппозиционной фракции “Выход” Никол Пашинян, ссылаясь на приведенные в проекте данные, напомнил о том, что повышение пенсий и зарплат не предусмотрено, а расходы на образование, здравоохранение и социальную сферу сократились.

“При этом в 2018 г. ожидается самый высокий по сравнению с предыдущими годами рост цен. Это значит, что бедные станут еще беднее, и в 2018-ом люди будут жить на 10 процентов хуже”,- сказал Пашинян, добавив, что вопреки этому вознаграждения госчиновников выросли.

Депутат фракции “Царукян” Наира Зограбян, обращаясь к министру финансов Вардану Арамяну, поинтересовалась: “Вам, что, не хватает духа подвергнуть налоговому террору привилегированных предпринимателей, поэтому вы бросили все силы против малого и среднего бизнеса?”. Зограбян отметила, что 20 тысяч видов товаров импортируют всего семь человек, и если будет необходимо, фракция обнародует их имена.

Министр финансов заверил, что “духа им хватает, а правила игры одинаковы для всех”. “Мы понимаем, что если не будет равных условий, мы не сможем претендовать на высокие экономические показатели, не сможем иметь привилегированную инвестиционную среду”,- сказал В.Арамян.

По словам главы Минфина, шум, поднятый связанными с крупным бизнесом малыми и средними предпринимателями, обусловлен тем, что правительство требует соответствующую документацию.

О том, что “правительству не хватает духа” создать равные условия для импортеров товаров, сказал и вице-спикер НС Микаел Мелкумян.

“Если в стране нет условий для свободного перемещения капиталов, то капиталы будут утекать из страны”,- отметил вице-спикер.

Министр финансов согласился с тем, что предприниматели боятся внедрять капитал там, где действуют жесткие правила игры.

“Вашему правительству не удается выбрать правильную модель, не удается ликвидировать монополии, чтобы обеспечить качественную конкуренцию. Понятно, что эта ситуация возникла не год назад. Необходимо изменить институт принятия политических решений. Вы не настолько сильны, есть министры, которые не пользуются влиянием”,- отметил Микаел Мелкумян.