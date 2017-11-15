На проспекте Баграмяна произошли столкновения между участниками студенческой акции и полицейскими. Есть пострадавшие

Нелли Петросян

Студенты, которые протестуют против ограничения права на отсрочку от армии путем бойкота занятий, сегодня перекрыли улицу Демирчяна и проспект Баграмяна в Ереване. Прибывший на место событий начальник столичной полиции Валерий Осипян дал участникам акции 5 минут на разблокирование улиц. Сотрудники полиции попытались оттеснить студентов, вследствие чего произошло столкновение между манифестантами и стражами порядка. Студенты скандировали “Позор полицейским!”.

Член инициативы “Во имя развития науки” Ваан Костанян сообщил, что в результате столкновения есть пострадавшие. “Несколько человек упали на землю, у некоторых студентов повреждены лицо и руки. Эмиль Тамразян рассказал, как получил повреждения: “Я лежал на земле, кто-то подошел и помог мне встать. Я не видел, кто мне помог, не видел и того, кто толкнул меня. Меня бросили на землю и начали бить ногами”.

Ваан Костанян призвал объявивших голодовку своих товарищей присоединиться к участникам движения. Через некоторое время прибыли студенты, которые накануне объявили голодовку. Координатор движения Давид Петросян сообщил, что они собираются вместе обсудить дальнейшие шаги.

Напомним, что студенты протестуют против проекта закона “О военной службе и статусе военнослужащего”, который парламент принял сегодня во втором чтении и полностью. В ходе проведения акций студенты встречались с премьер-министром, министрами обороны и образования, однако результаты этих встреч их не удовлетворили. Бойкотирующие занятия студенты будут продолжать борьбу.

Фото: Нарек Алексанян