Студенты прекращают бойкот занятий и голодовку: будет организован “круглый стол”

Члены движения “Во имя развития науки” прекращают бойкот занятий и голодовку. К такому решению они пришли после встречи со спикером Национального собрания Ара Баблояном и вице-спикером Эдуардом Шармазановым, . Инициатором встречи стал вице-спикер НС. По ее завершении член движения “Во имя развития науки” Давид Петросян сообщил, что стороны пришли к согласию: будет организован “круглый стол” по принятому сегодня закону “О военной службе и статусе военнослужащего”.

“Предложение об организации “круглого стола” обусловлено стремлением донести наш голос до всех тех, кто озабочен этим вопросом – ученых, преподавателей, членов гражданской инициативы. Господин Баблоян отметил, что если нам удастся доказать ошибочность закона, то мы сможем повлиять на него”,- сказал в ходе беседы с журналистами Давид Петросян.

Он добавил, что им пошли навстречу, заверив, что на студентов, участвовавших в бойкоте занятий, не будет оказываться давление.

“Думаю, в этих условиях “круглый стол” является наилучшим вариантом. Мы хотим, чтобы нас услышали, чтобы внесли поправки в закон. Это шанс, и как мы его используем, зависит уже от нас”,- отметил Давид.

В свою очередь пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов добавил, что члены движения предложили организовать “круглый стол”, а они как “предназначенный для диалога орган” выразили готовность осуществить это предложение.

Шармазанов также сообщил, что намеченное на 22 ноября обсуждение пройдет в постоянной парламентской комиссии по вопросам науки и образования. Будет рассмотрен как вопрос отсрочки от армии, так и проблемы обучения и студенчества.

“Мы еще раз показали, что готовы выслушать любого гражданина страны и самое главное – наших студентов. Мы попросили членов движения прекратить бойкот занятий и голодовку, которые преследовали цель сделать слышимым голос студенчества, и они этого добились”,- сказал Шармазанов.

Давид Петросян уточнил: бойкот и голодовку прекращают, но что будет после обсуждения, пока неизвестно.

Напомним, что члены движения “Во имя развития науки” и несколько сотен студентов в последние дни бойкотируют занятия, протестуя против ужесточения права на получение академической отсрочки от службы в армии. А вчера четверо студентов объявили голодовку и заперлись в одной из аудиторий Ереванского государственного университета.