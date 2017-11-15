Акция протеста студентов перед зданием Национального Собрания (фото)

В Национальном Собрании сегодня проходило голосование по проекту закону "О военной службе и статусе военнослужащего". Студенты, требующие сохранения академической отсрочки от армии, с утра собрались перед зданием парламента, где проводили акцию протеста против принятия законопроекта. После того, как закон был принят во втором чтении, студенты заявили, что прекращают бойкот занятий и встретятся за круглым столом.