Премьер-министр – депутатам: “Все в ваших руках. Вы можете сказать, что не надо проверять “Ариндж мол”

“Правительство и Комитет госдоходов действуют в том законодательном поле, которое вы сформировали”,- заявил в Национальном Собрании премьер-министр Карен Карапетян, отвечая на вопросы депутатов.

На сегодняшнем заседании депутаты фракции “Царукян” коснулись осуществляемого Комитетом госдоходов “жесткого администрирования” в отношении торговцев вещевой ярмарки “Ариндж мол”, которые уже длительное время проводят акции протеста перед зданием парламента.

Депутат фракции “Царукян” Геворк Петросян, касаясь “грубого отношения” сотрудников КГД к торговцам, спросил, интересовался ли премьер-министр этим инцидентом. Карен Карапетян сказал, что соответствующие органы уже занимаются произошедшим. Если эти грубые действия подтвердятся, то виновные понесут наказание, заверил премьер.

Карапетян также подчеркнул, что правительство крайне заинтересовано в развитии малых и средних предприятий, поскольку именно они являются “движущей силой экономики”.

“Завтра же на заседании правительства мы представим пакет поправок к налоговым и таможенным кодексам”,- сообщил глава кабмина, напомнив о том, что МСП, имеющие оборот до 110 млн, платят упрощенный налог, однако в этом случае бизнес должен быть поставлен на учет.

Карапетян сообщил, что торговцам была даже предложена бесплатная бухгалтерская услуга, от которой они отказались. “Если представленная статистика верна, то никто не будет испытывать дополнительное налоговое бремя. Если же выяснится, что у многих оборот превышает 110 миллионов, то все в ваших руках, вы можете сказать, что не надо проверять “Ариндж мол” или икс мол. Но вы сами сказали, чтобы мы проводили учет. Мы этим и занимаемся”,- сказал К.Карапетян.