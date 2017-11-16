В Йоханнесбурге стартовала всемирная конференция журналистов-расследователей.

В южно-африканском городе Йоханнесбурге сегодня стартовала всемирная конференция журналистов-расследователей (Global Investigative Journalism Conference).

Четырехдневная конференция (она пройдет с 16 по 19 ноября) включает около 120 панелей, рабочее заседание и специальное мероприятие. Конференция впервые была организована в 2001 г. в Копенгагене. За это время в конференциях приняли участие около 5000 журналистов из разных стран мира.

Всемирные конференции журналистов-расследователей проводятся раз в два года. В этом году это мероприятие совпало с 12-ой международной конференцией журналистов-расследователей Африки. Каждый раз участников конференции принимает одна из организаций-членов Глобальной сети журналистов-расследователей (Global Investigative Journalism Network).

Отметим, что Hetq.am является членом Глобальной сети журналистов-расследователей.