Арам Саркисян: “Представленный проект бюджета напоминает бухгалтерский документ”

В Национальном Собрании сегодня обсуждается проект госбюджета 2018 г. Депутат оппозиционной фракции “Выход”, бывший премьер-министр РА Арам Саркисян отметил, что представленный правительством проект должен носить политический характер, поэтому его представление министром финансов Варданом Арамяном в качестве экономического документа не совсем понятно.

“Бюджет как политический документ должен иметь четкий политический курс и долгосрочную программу. Каковы те направления, которые призваны обеспечить доходы для Армении?” – спросил А.Саркисян.

Депутат выразил недовольство тем, что на науку и образование предусмотрено выделить всего 1 млрд драмов. “Каждый год 10-12 студентов уезжают учиться за границу на средства фонда “Луйс”. Часть из них не возвращается, а те, кто возвращаются, обязаны стать республиканцами. Неужели в этом состоит наш подход? Я не увидел в проекте бюджета решение этой проблемы”,- добавил Саркисян.

Касаясь локомотива экономики – сферы промышленности, член фракции “Выход” отметил: “Давно пора иметь в Сюнике медеплавильный завод. Мы экспортируем в качестве концентрата 150 тысяч тонн цветных металлов, хотя можем экспортировать готовую продукцию в пятикратно меньшем объеме ”.

Арам Саркисян выразил убежденность, что основными ресурсами развития энергетики в Армении должны стать возможности энергии солнца и ветра.

Государство, по словам депутата-оппозиционера, может использовать также воду: “Каждые три года мы теряем воду в объеме озера Севан. Когда мы наконец станем страной, продающей воду. Речь идет не о бутилизированной воде, а о продаже воды по трубопроводу. Мы можем построить завод по очистке воды. В арабском мире вода стоит дороже, чем нефть. Что мы делаем в этом направлении? Ничего”.

В заключение А.Саркисян заявил, что представленный проект бюджета напоминает бухгалтерский документ.