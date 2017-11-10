Всемирный форум в поддержку демократии - 2017 в Страсбурге обсудил угрозу популизма демократии

Ежегодный Всемирный Форум в поддержку демократии “Является ли популизм проблемой?”, который проходил 8-10 ноября в Совете Европы в Страсбурге, был посвящен деструктивной роли популизма в демократическом обществе и рассматривал роли политических партий и СМИ в светеусиления популизма в мире.

Форум собрал политиков, активистов, экспертов и молодежь. Были проведены встречи на темы: От "фейков"к фактам: как укрепить связи между исследованиями, политикой и обществом для борьбы с популизмом; Каковы ответные меры на антимигрантские заявления и действия популистов?; Гендерное равенство и расширение политических прав и возможностей женщин.

В ходе Форума были проведены, так называемые, “лаборатории”, где рассматривались проблемы популизма в мире и представлены примеры со всего мира о мерах нейтрализации популизма со стороны СМИ и правовых организаций для защиты граждан и повышения их информированности о реальных фактах. Были представлены доклады о роли СМИ в построении демократии, демонстрировались результаты эксперимента со случайным голосованием по новой методике.

Кроме того, в рамках мероприятия, Совет Европы, «Лаборатория Касперского» и ряд ведущих технологических компаний, таких как Apple, Deutsche Telekom, Facebook, Google, Microsoft, Orange и Telefonica, подписали соглашение с целью обеспечения защиты прав человека и гарантии соблюдения законов в Интернете. Соглашение стало очередным в деле реализации Советом Европы стратегии управления Интернетом в 2016-2019 годах, целью которой является защита прав граждан в Интернете и борьба с киберпреступностью и терроризмом.

Форум был организован Советом Европы в партнерстве с городом Страсбургом, регионом Гранд-Эст (Région Grand Est) и правительством Франции.

Оксана Мусаелян