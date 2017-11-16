Как проголосуют фракции НС по проекту госбюджета 2018 года

Фракции правящей Республиканской партии и ее коалиционного партнера АРФ Дашнакцутюн уже заявили, что будут голосовать за проект госбюджета 2018 г.

От имени фракции РПА выступил ее руководитель Ваграм Багдасарян, который отметил, что проект бюджета вытекает из программы партии.

По словам Багдасаряна, это абсолютно реальный документ, который может стать основой для будущего экономического развития.

Позицию АРФ Дашнакцутюн представил секретарь фракции Агван Варданян. “Взятая на вооружение политика создания основ для экономического развития и бюджет – первые реальные шаги к реализации этой перспективы. Фракция Дашнакцутюн, естественно, будет голосовать за представленный правительством бюджет”.

Ряд депутатов фракции “Царукян” выступили с критикой проекта бюджета, отметив, что в нем не предусмотрено повышение зарплат и пенсий, а финансирование некоторых важных сфер, в частности социальной и здравоохранения, сокращено. Депутаты коснулись и осуществляемого Комитетом госдоходов жесткого администрирования в отношении торговцев ярмарок. Вице-спикер Национального Собрания Микаел Мелкумян отметил, что блок “Царукян” не может голосовать за подобный проект бюджета и брать на себя политическую ответственность за его реализацию.

Выступлений от фракции “Выход” не последовало, так как ее руководитель и секретарь отсутствовали на заседании. Тем не менее, депутаты фракции Арам Саркисян и Лена Назарян в своих выступлениях подвергли критике проект Основного финансового документа страны. Арам Саркисян назвал его “бухгалтерским документом”.

Обсуждение проекта госбюджета отложено как минимум на четыре дня. Вице-спикер НС Эдуард Шармазанов сообщил, что депутаты могут представить предложения в течение 24 часов.