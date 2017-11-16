Объем доставленной в Армению гуманитарной помощи за девять месяцев составил 93 млн долларов

В этом году объем доставленной в Армению гуманитарной помощи уже превысил 90 млн долларов США.

По данным Национальной статистической службы РА, в январе-сентябре этого года в Армению в порядке гуманитарной помощи были доставлены товары на сумму 93,4 млн долларов (или более 45 млрд драмов). Этот показатель в 2,5 раза превышает показатель того же периода 2016 г.

Для сравнения отметим, что объем гуманитарной помощи, доставленной в страну в 2016 г., составил около 46 млн долларов, а в 2015 г. – более 49 млн долларов.

85% поступивших товаров составила продукция химической отрасли и связанных с ней промышленных отраслей на сумму 79 млн долларов. По сравнению с показателем того же периода прошлого года объем этой продукции вырос в 3,9 раза. Таким образом, рост общих показателей гуманитарной помощи обусловлено увеличением объемов этой товарной группы.

Резко вырос объем помощи из “неизвестных” стран

Предоставленные НСС данные не позволяют понять, объемы гуманитарной помощи из каких стран выросли в этом году. Дело в том, что список стран, который представила статслужба, ограничен. В конце списка есть строка “Остальные страны”, и объемы поступившей оттуда помощи в январе-сентябре по сравнению с тем же периодом 2016 г. выросли в 9,2 раза, составив около 58 млн долларов.

Главным образом именно этой строкой обусловлен рост общих объемов гуманитарной помощи. Однако в этом вопросе скобки не раскрыты, поэтому нельзя понять, о каких странах идет речь.

В числе стран, предоставивших Армении гуманитарную помощь, выделяются Швейцария, США, Китай, Германия и др.